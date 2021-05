Cuando fuimos de Franco Battiato

NO tengo una historia sobre Battiato, francamente. Pero me gustaba mucho. Su muerte me produce una gran desazón en tiempos en los que sólo veo soluciones a través del arte, de la música. Miren ahí fuera: esto servirá para casi cualquier momento, porque pasan demasiadas cosas terribles. Dan muchas ganas de huir, aunque al huir te encontrarás de bruces con otro que también huye. Así estamos: en esa desesperada carrera.

Entonces Battiato parecía de otro planeta. Cuando escuché por primera vez ‘Quiero verte danzar’ me sentí bajo un hechizo extraordinario, como también contaba ayer el gran Manuel Vilas. Aquella canción contenía frases inesperadas, conexiones maravillosas, nos envolvía en prodigiosos giros, nos invitaba a iniciar otra forma de vivir. Había algo nuevo, y a la vez antiguo, en aquella música, el peso de ritos ancestrales, la alegría que viaja en la sangre de gentes diferentes, la voz que nos llega de otro tiempo, que se transmite ante el largo cuerno de la hoguera en la noche. Los mensajes que nos recuerdan lo que de verdad somos. Los mensajes que nunca escuchamos.

Aunque en realidad, muchos vieron a Franco Battiato como un raro, que había logrado meter baza en la escena musical con propuestas muy locas. Eso ya era un puntazo, a qué negarlo, pero lo que parecía el resultado de su propia italianidad sureña, su tendencia a remezclar la Historia hasta dar con la receta perfecta, simplemente nos cautivó, por más que Battiato fuera ganando posiciones en la clasificación de los inclasificables. O de los frikis.

Ahora ha muerto y he tardado en enterarme. Lo tenía perdido, como lo imaginaba siempre. Su estado natural, fuera del mundo. Dedicado a lo suyo, no sé, un huerto, una casa mirando al mar. En su Sicilia. Me dicen que estaba enfermo, y eso lo hizo definitivamente invisible. Su presencia era ya un eco, el sonido lejano de aquellos discos entre brasas de agosto y amores en la playa. La música de las tribus, todo el sonido del Mediterráneo, apiñado en unos versos que no siempre guardaban la compostura sintáctica.

Se sabe, lo ha contado Daniel Verdú, que el surrealismo siempre nadaba en él, y las palabras tenían algo de un torbellino impredecible. La escritura brotaba junto al manantial del ritmo. Consiguió unir la vanguardia y la cultura de raíz, la que viene de la música popular, de las canciones trasmitidas oralmente y que explican cómo somos en este lugar del mundo. Si algo amaba era esa mezcla nocturna de amor y danza, el rito procreador que nos ha construido desde hace siglos y que se hace real en cada canción, en cada danza, mientras gira todo en torno a la estancia.

No me ha extrañado nada que, lejos de hacer un titular digno en una página impar, la muerte de Battiato nos haya golpeado con hondura. Y con altura. Su muerte ha despertado a todos esos millones de seguidores que calladamente escuchaban sus melodías elegantísimas, casi extraterrestres. Era una forma de entrar en conexión con lo que somos de verdad, no lo que pretendemos ser. Battiato encontró el camino. Encontró las palabras adecuadas que forjaron estas tierras antiguas. Y las trajo a sus canciones, que sonaban como himnos.

Hace unos pocos años dijo que se retiraba y que desaparecería. Dio un concierto en Catania y, en efecto, desapareció. Poco o nada se supo de él: por otra parte, como siempre. Volvió brevemente el año pasado, quizás con nostalgia, para invitarnos a la permanente resurrección. Pero no se irá. Y aunque no cantaba en inglés, este tipo era increíblemente bueno.