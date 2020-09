Cuando hubo un otoño

DEL OTOÑO siempre guardo un recuerdo suave y meloso. Hablo en pretérito, porque el otoño es para mí un pasado lejano, un lugar de sombras y árboles amarillos. La estación nostálgica por excelencia me produce precisamente nostalgia, porque creo que, salvo en los bosques de hayedos que aún subsisten por el norte, el otoño se ha dramatizado y enfurecido, ha perdido el suave pelaje de su lomo. Ya no es un gato azul. Ese descenso hacia el invierno de abundantes nevadas lo hacíamos en aquel tiempo a caballo de días escolares toscos y llenos de amor, caminando por senderos embarrados a causa de las lluvias que traía la tormenta, comiendo manzanas de cuento, trepando árboles, eligiendo racimos de uvas de oro que brillaban sobre la tierra roja. El mundo era entonces triste, pero no lo sabíamos. La pobreza acechaba como los lobos que hollaban los neveros, sin embargo, a nosotros el regreso al orden del mundo, la escuela, la merienda a su hora, el capítulo de ‘Perdidos en el espacio’, que yo veía en la televisión de mi vecino, nos parecía una especie de lujo, una vida superior que nos daba seguridad.

Creo que la nostalgia del otoño es, en realidad, la nostalgia de la lentitud. Los cielos grises y las lluvias abundantes nos encerraban en algo parecido a una burbuja caramelizada, un lugar de dulces suavidades. En casa hacían compota. Los olores del otoño tienen que ver con la cosecha, el arroz con leche y la canela, las cestas de manzanas que mi padre dejaba caer sobre el suelo de madera, en el piso de arriba. Ese perfume se extendía sobre nosotros, nos impregnaba, de tal forma que olíamos a otoño durante semanas, nos reconocíamos así en las plazas, por la esencia de la ruralidad, por el olor penetrante de las viñas. Éramos miembros de un club privilegiado, aunque tampoco lo sabíamos. La vida feliz era entonces una normalidad silenciosa, cremosa, un lugar sin aristas, un habitáculo protector que muy pronto perderíamos, cuando el mundo real se revelase con toda su inmensa crueldad.

Pienso ahora es aquellos otoños idealizados, en los árboles amarillos. Intento identificar las señales del otoño, el suave descenso hacia el invierno. Huelo manzanas allá donde voy, y sólo compro aquellas en las que detecto un poco de verdad. Como un perro que no yerra, olisqueo en fruterías y panaderías, me agarro al viejo perfume de la burbuja caramelizada. Ahí fuera, en las televisiones, el ruido de la batalla es intenso, ese entrechocar de los egos metálicos, y no hay tiempo para detenerse ante la belleza efímera de las hojas. Sólo miramos allá donde nos dicen que miremos. La gran fealdad de este tiempo proviene de una mala elección de la realidad. Hemos dejado de lado lo que nos da alegría, como si nos sintiéramos culpables por ello. Porque es tiempo propicio para la culpa. Nos han enseñado a eso: a aborrecer la calma, a celebrar la tensión. La aceleración del presente, el laberinto falso de las disputas huecas, sólo conduce al abismo. Y hacia él nos dirigimos.

El otoño avanza poblado de fealdades. Miedo y disputas, escasa belleza en las palabras y en los hechos. Condenados a una nueva tristeza: la del mundo gris. Todo es furia y ruido, todo es un inmenso griterío, todo es acusatorio y mezquino. Todo perturba la hermosa suavidad del otoño.