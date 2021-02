ESTOS días se conmemora que el 23 de febrero de hace cuarenta años Tejero, con un grupo de guardiaciviles, asaltó al Congreso de Diputados manteniéndoles retenidos y poniéndonos a todos lo españoles con el miedo en el cuerpo, pensando que el camino apenas iniciado de conseguir ser como cualquier país europeo, con sus niveles de bienestar, educación, cultural y sanitario, se podía abortar por la actuación de unos descerebrados.

Afortunadamente aquello no fue adelante, entre otras razones porque no podía ser o como dirían algunos porque era imposible. Ni el resto de Europa ni la mayor parte de españoles lo querían, ni lo permitirían.

Aunque parezca lejano y el recordarlo hoy pueda parecer como si se contasen historias de abuelitos, no está de más hacerlo, conmemorar lo que sucedió y sobre todo constatar el camino recorrido para ver donde nos encontramos y donde estábamos.

Los problemas de hoy, sumidos en una pandemia que viene después de una gran crisis económica de la que apenas habíamos salido, provoca un sentimiento de preocupación e incertidumbre, que sienten en especial las personas que no encuentran trabajo o las que ven peligrar su medio de vida.

No ayuda la situación de Cataluña, que provoca inestabilidad política y social con todas las incertidumbres que conlleva, ni tampoco la corrupción reinante a lo largo de las últimas décadas, ni el comportamiento de muchos políticos.

Siendo graves estos problemas, era mucho más grave la situación de hace cuarenta años, con un paro más elevado, crisis económica, inflación superior al 20 %, y nivel bajo en todos los niveles, educación, sanidad, universidad, transporte y además el terrorismo de ETA golpeando brutalmente

Todos los datos indicadores de cualquier actividad muestran que no tiene nada que ver la Galicia y la España de hoy con la que teníamos. El progreso realizado en todos los órdenes ha sido impresionante, de tal manera que cuando se cuenta la situación de la que partíamos, parece que estamos hablando de un país distinto. Por eso, es importante conocer el camino andado, no sin esfuerzo y renuncias, para no volver atrás.

En estos días, ha habido actitudes en determinados parti-dos políticos difícilmente comprensibles, al no condenar rotundamente la violencia realizada en Barcelona, Madrid y otras ciudades, en los que unos energúmenos quemaron, rompieron y asaltaron escaparates, contenedores y comercios.

Desgraciadamente uno de ellos ha sido el BNG, quizás llevado por la inercia de actitudes no muy ejemplares que tuvieron en épocas pasadas en las que iban de la mano de líderes de Herri Batasuna.

Uno recuerda como ejemplo de lo que hablamos la quema de la puerta del Rectorado en la plaza del Obradoiro el 3 de noviembre de 1984, en una manifestación jaleada por jóvenes líderes del BNG que con el tiempo ocuparon, y alguno ocupa todavía hoy en día, destacadas posiciones en la formación. La joya arquitectónica sufrió graves daños que necesitaron restauraciones cuidadosas a lo largo de todo un año.