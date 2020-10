Cuatro años después

EL miércoles 9 de noviembre de 2016 muchos se despertaron con una notificación en su móvil sobre las elecciones estadounidenses. Otros habían pasado la noche en vela esperando a que América finalizase su 8N y marcase su futuro político. Donald Trump entraba en el sillón presidencial de la Casa Blanca tras vencer a la candidata de la todavía era Obama, Hillary Clinton.

Esa noche, la vida de Estados Unidos vivía el primer día de cuatro años de tweets compulsivos, insultos a la prensa, discursos sin base y desplantes a todo lo vinculado con la era anterior, incluido el amago de universalizar la sanidad realizado por Obama.

Ahora, en plena pandemia sanitaria a la que Trump se ha afanado por minimizar para, después, descubrir que existen conversaciones suyas de hace meses en las que sí reconocía la dimensión del problema, la era Trump podría llegar a su fin o encallarse en los anales más vergonzosos de la resurgida tras los crueles episodios de los asesinatos de George Floyd o de Daniel Prude.

En una semana, el próximo martes, las urnas dirimirán si la sociedad blanca estadounidense es capaz de estar a la altura de lo que se afana por denunciar en público, o si prefiere dejarse llevar esa amenaza oculta que parte de la ciudadanía privilegiada focaliza en una izquierda a la que observan como la ladrona de sus privilegios.

En un país en el que muchos piensan, como demuestran las imágenes de algunos partidos de la NBA en la que una o dos personas se mantuvieron al margen del acto reivindicativo de inca la rodilla, que defender los derechos de los negros frente a los abusos policiales es desertar de la bandera. Y tantos otros que justifican en el comportamiento de la víctima el origen de la brutalidad policial.

El debate de la sociedad de Estados Unidos no es ajeno al que se podría dar en cualquier barrio menos adinerado de cualquier país del mundo. Aquellos con menos poder adquisitivo tienen más posibilidades de vivir rozando la línea de la ilegalidad. Recordemos que el supuesto delito de George Floyd habría sido intentar pagar en un comercio con un billete falso.

Los nadies de los barrios de Estados Unidos, esos que tienen un color de piel, una raza o una religión diferente a los cánones predominantes, son también los que votaron a Hillary Clinton. Según los datos, afroamericanos e hispanos se decantaron preferentemente por la candidata demócrata.

Pero, esas minorías no representan ni a un tercio de la población estadounidense, la cual disfruta de otro estatus social, el de la mayoría blanca. Son ellos también los que ahora, en barrios con más densidad de población y menos ingresos, han presentado un mayor índice de contagios por coronavirus. Hablamos del barrio de Corona, en Queens, la periferia de Brooklyn o el barrio latino de Chicago. Fenómenos similar al vivido en barrios madrileños como Usera.

¿Qué ha hecho Trump por ellos en cuatro años? No es suficiente con que sean los propios marginados los que respaldan a Joe Biden, ex mano derecha de Obama. Son los adinerados, asentados, los vividores del sueño americano los que tienen ahora que reaccionar y decidir si quieren un país de tweets conspiranoicos, aranceles a todos y por todo y amenazas o si quieren, de verdad, un real make America great again.