Cuba y sus valientes

LOS cubanos deben sentir el apoyo de la Comunidad Internacional, con España a la cabeza. Pero no será fácil. Primero, porque ciertos países hermanos de dentro y fuera de América Latina no sólo no están por la labor de contribuir al cambio y a la democracia en la isla, sino que ellos mismos han sucumbido a ese socialismo castrista y bolivariano del siglo XXI que no ha hecho más que expandir miseria y represión. Venezuela, Bolivia y Nicaragua son claros ejemplos, como también lo es la pérdida del sentido democrático detectado en México o en Argentina estos últimos años.

Incluso España, bajo un Gobierno socialcomunista, no es capaz de liderar un proceso transformador semejante al de nuestra hasta hace poco admirada Transición, pero que hoy se pretende cuestionar para regresar a la confrontación política, e implantar también aquí un régimen de control social y dependencia económica. Por otro lado, el hecho de que haya países como China, Rusia e Irán, a los que les interesa que Cuba mantenga su statu quo de dependencia, contribuye a perpetuar el sufrimiento en la antaño Perla del Caribe.

Por eso no les ha temblado el pulso a los opresores caribeños a la hora de reprimir el lunes, 15-N, los gritos de libertad que emitían los activistas, opositores y disidentes cubanos a través del lema y la canción “patria y vida” que triunfó en los Grammy Latinos. De ahí que los esbirros de la dictadura les respondieran desde su Estado de Terror con “patria y muerte”. Ojo; no confundir, aunque derive de ella, con Patria o Muerte, pues la frase acuñada en las monedas de Fidel Castro, y que se complementa con el término Venceremos, se refería al supuesto martirio de quienes defendían la patria desde su revolución, mientras que el actual cántico contra los manifestantes constituye una amenaza de muerte por no doblegarse a los designios del régimen.

Hay que ser muy valiente para salir a la calle con una pancarta, pasear vestidos de blanco, o reproducir el himno rap de Yotuel Romero y otros artistas que ensalza esa expresión de “patria y vida” que grita el Movimiento San Isidro, las protestas del 27-N y del 11-J, y ahora la plataforma Archipiélago que lidera Yunior García. Los ciudadanos se arriesgan a perder el trabajo, a ser incomunicados, o a penas de prisión de hasta 25 años (más de 600 jóvenes ya han sido arrestados). Sufren insultos (ratas, gusanos); y sus casas son sitiadas (con amenazas de muerte y linchamiento), y cercadas (con escombros y excrementos).

Es decir, se les está imponiendo un Estado de Esclavitud a quienes sólo aspiran a un Estado de Bienestar que la dictadura les niega con la aquiescencia de unos poderes del Estado que en Cuba no están separados, sino unidos, como dice Díaz-Canel; pero sólo para perpetuar el terror, añado yo.