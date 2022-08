Cuerpos y almas

Contaba el historiador griego Heródoto que un rey de Persia decidió un día escoger a miembros de dos pueblos y preguntarles cuál era el tratamiento más indigno que se le podía dar al cadáver de un familiar. El primero de ellos pertenecía a un pueblo que incineraba los cadáveres y dijo que los más monstruoso sería comérselos, mientras que el segundo, que pertenecía a otro pueblo que consumía los cadáveres en un banquete familiar, dijo que lo más sacrílego sería quemarlos. Por esto concluyó el historiador, como algunos de los filósofos de su época, que todas las leyes, usos, costumbres y creencias son meras convenciones y que no existirían, por lo tanto, valores de carácter universal.

Si le damos algún tratamiento a nuestros cadáveres es porque pensamos que las personas que somos no son lo mismo que los cuerpos que habitamos, y que no siempre nos identificamos con nuestros cuerpos de la misma manera. Mientras estamos despiertos, percibimos a la vez el mundo que nos rodea y a nosotros mismos. Todo lo que percibimos tiene una característica común. Y es que yo veo, pero a la vez siento que estoy viendo, y lo mismo ocurre con los demás sentidos. Tenemos sensaciones y sentimos que tenemos sensaciones, y una de las más importantes es la sensación de tener un cuerpo.

Podemos sentirnos físicamente bien o mal, porque nuestro cerebro posee mecanismos para reconocer el estado de nuestro cuerpo. Cuando decimos “no me encuentro bien”, queremos decir que no sabemos qué nos pasa, pero sí lo sabemos cuando decimos “me duele la cabeza”. Pero, aunque no sepamos lo que nos pasa, sabemos que a veces nuestro estado no es normal. Nos damos cuenta si nos sentimos con fuerza o débiles, si tenemos más o menos vitalidad. Esa vitalidad suele ser normalmente física, y sería excelente cuando decimos “qué bien me encuentro”, o “estoy de p... madre”, dicho de modo más simple.

No solo sentimos el cuerpo como tal, sino que sabemos que tenemos manos, piernas, cabeza y vientre, y además las controlamos cuando, por ejemplo, queremos coger una cosa y automáticamente alargamos la mano y doblamos el brazo o los dedos. Nuestro cuerpo funciona automáticamente, y por eso, aunque podemos alterar nuestro ritmo cardíaco si hacemos esfuerzos o montamos en cólera, no controlamos los músculos del corazón, que laten constantemente día y noche. Lo mismo pasa con nuestro aparato digestivo y con diferentes sistemas corporales, ya sean anatómicos o fisiológicos.

Nacemos con un cuerpo que puede condicionarnos la vida, si por ejemplo tiene defectos congénitos. Aprendemos poco a poco a controlarlo, a coger las cosas, a ver, oír, andar, a comer y controlar los esfínteres. Pero eso no lo hacemos solos. La peculiar anatomía humana, marcada por el tamaño que tiene la cabeza del niño al nacer y por la estrechez del canal pélvico de su madre, hace que en realidad nuestros bebés sean casi fetos externos, que necesitan protección y cuidado durante años, al contrario que otros mamíferos, capaces de moverse y desenvolverse desde el propio parto, aunque ello no quiere decir que no necesiten alimento y protección.

Durante milenios los niños han sido amamantados por sus madres, que los han protegido, cuidado y enseñado a hablar. El filósofo Platón, que, como griego que era, era misógino, creía que en la educación de un niño hay dos fases: la trophé, o crianza, que llegaría hasta los doce años y estaría a cargo de las mujeres de la casa, y la paideia, o verdadera educación social, intelectual y política que estaría a cargo de los hombres. Paltón suprimió en la República la familia y retiró a las mujeres la capacidad de educar a los niños, porque eran peligrosas porque también les enseñaban a hablar, y les contaban cuentos, mythoi, que se habían transmitido oralmente por siglos y que daban a niños y niñas una visión del mundo que podría ser diferente al orden político establecido.

Platón suprimió la familia y puso a las mujeres en común, como se propuso en algunas utopías posteriores, pero en propiedad común de los hombres, que serían trabajadores, guerreros y reyes filósofos. Y es que solo puede ser propiedad común lo que antes era propiedad particular. En el caso de las mujeres lo fundamental no es que sean comunales o de uso individual, es que no tienen por qué ser propiedad de nadie.

Los niños y niñas, griegos y de las demás culturas, aprenden a controlar su cuerpo y a vivir en familia y sociedad, pero lo hacen de la manera en la que se les enseña. Cada lengua tiene palabras para designar las partes del cuerpo, sus órganos y sus funciones, y para intentar comprender cómo son las sensaciones que sentimos en el cuerpo: hambre, sed, sueño, deseo sexual, agresividad, cansancio, vigor y alegría, o tristeza y decaimiento.

Nuestros cuerpos son a la vez organismos naturales, condicionados por el hambre y la sed, las enfermedades, las heridas y siempre dependientes del medio natural: del calor o el frío, de los recursos de todo tipo. Pero también son construcciones sociales, y por eso cada lengua tiene vocabularios específicos para el cuerpo y las funciones corporales. En el caso del griego el vocabulario de las sensaciones no coincide con el nuestro, ni tampoco el de la vida psíquica, pues distingue la psyché, que es el alma como principio vital, que se representa como un muñeco alado y sale por la boca al expirar, del thymos, o impulso, de los phrénes, o pensamientos, y de las pasiones: cólera, compasión, sexo...

No hay duda de que nuestros cuerpos son organismos socializados, y que están condicionados por la sociedad, por el clima o la alimentación. Nuestra anatomía no es todo nuestro destino, pero si parte de él: sin ojos no puedo ver nada, ni físico ni social, sin piernas no puedo andar, y las mujeres, como las niñas griegas, casadas a veces a los 14 años, podían morir de parto, porque su canal pélvico no podía dar salida al niño.

Muchas culturas enfrentaron el cuerpo y el alma, o dicho de otro modo, el cuerpo y la persona, a la que la pedantería al uso llama “identidad”. Muchas religiones y pensadores creyeron que el cuerpo era ajeno al alma, que había caído en su interior y residía en él como una pepita de oro en un charco de barro. El alma, para los pitagóricos y Platón, provenía del mundo de las estrellas, al que debería volver tras la muerte y el abondo de su cuerpo: sóma, que es su séma, su tumba.

Para liberarse del cuerpo, cosa que quisieron hacer algunos hombres y casi ninguna mujer, se propuso desde la castración, para “hacerse eunucos por el reino de los cielos”, en el paganismo y en alguna secta cristiana, como sobre todo el ayuno, la limitación del sueño, el vegetarianismo y la castidad extrema. Así se podría conseguir liberar al alma de la tumba de cuerpo, aunque también se propuso lo contrario. Algunos gnósticos creyeron que si un hombre se acostaba 365 día seguidos con 365 mujeres diferentes se liberaría de su deseo sexual. No sabemos si la liberación era permanente, o si el gnóstico podría recaer y tener que repetir el tratamiento.

En cualquier caso parece claro que en aquellos aspectos en los que el cuerpo está más socializado es en los relacionados con la sexualidad y la reproducción, siempre reguladas y controladas por las costumbres y las leyes, que castigaron en mayor o menor medida las llamadas desviaciones sexuales, sobre todo la homosexualidad y el lesbianismo. Esas desviaciones fueron consideradas pecado en el judaísmo, el cristianismo y el islam -aunque curiosamente el Corán no menciona el sexo entre mujeres. Se castigaron con mutilaciones y la muerte, dependiendo de las épocas y clases sociales, aunque si eran consideradas solo pecados podrían ser perdonados, como todos los demás, porque un pecado es un acto, no una parte de la naturaleza.

La cosa cambió cuando los médicos intentaron explicar científicamente lo que en gran parte era solo una conducta personal y social, y a la vez propusieron métodos para curar lo que según ellos tenía que ser una enfermedad. Se recurrió a la anatomía y se exploraron en los autopsias cerebros, órganos sexuales y todas las partes sospechosas. Cuando no se pudo descubrir el “cerebro propio de los pervertidos”, porque no lo hay, se pasó a la fisiología, a la endocrinología y al equilibrio de las hormonas. De ahí se pasó a los genes, a las neuronas y los neurotransmisores. Y consecuentemente hasta comienzos de los años setenta del siglo veinte se internó a homosexuales y lesbianas, tratándolos con hormonas, lobotomías, extirpaciones del clítoris, o electrochoque, como a las víctimas de la psiquiatría de cada momento. ¡También los “locos” tiene derecho a la memoria!

Lo curioso es que los herederos de aquellos médicos son los que ahora proponen los tratamientos hormonales, quirúrgicos y psiquiátricos para resolver aquello que, si es un problema, es un problema social, psicológico y vital, cayendo además en una flagrante contradicción. Si el cuerpo es solo una construcción social -solo lo es en parte- ¿por qué solo se puede cambiar de género una vez, casi siempre de hombre a mujer? De tal manera que el nuevo cuerpo será el destino para siempre de esas personas, que abandonaron su capacidad de ser en cada momento lo que quieran ser. Y si los roles de género en los vestidos, gestos y expresión corporal son construcciones sociales, ¿por qué los hombres actúan imitando exageradamente lo que representa el rol femenino más reaccionario de las mujeres objeto? ¿Por qué, para ser libre, hay que ponerse la etiqueta que nos dicen que tenemos que ponernos?