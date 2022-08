Cuesta arriba

PODREMOS llamarle de otro modo. Podrá ser incluso negado por algunos. Pero en política las percepciones juegan un rol crucial. Mediado el mes de agosto y a 15 meses de elecciones, todo puede cambiar. Máxime cuando de la percepción pasamos a la apreciación y más cuando ésta se hace colectiva. Y se acaba convirtiendo una realidad no refutada pero sí extendida hacia todas partes. Por ejemplo, Ciudadanos está a punto de desaparecer absolutamente del tablero de los partidos. Los enormes errores y egos estratégicos y personalistas destruyeron el invento. Por mucho que algunos culpen a lobbys, Ibex y medios. Solo el error de bulto, la soberbia envainada de arrogancia y de creerse imprescindibles y presidentes les ha llevado al ostracismo más enérgico y a la vez duro.

Pero si esto es una realidad, la debacle tanto del socialismo como de la izquierda en general en las últimas elecciones autonómicas, y Andalucía no es cualquier feudo irrelevante sino que es de los que cambia y aventura el paso, es una constatación perceptible, apreciable y real. Amén de extendida. Los extraordinarios resultados “cosechados” y nunca mejor empleado este vocablo tras la victoria popular en Andalucía atisba que las aguas subterráneas llegan a Madrid. Si a ello unimos el estilo de Núñez Feijoo y la moderación y apertura hacia el diálogo o al menos que el ciudadano perciba el mismo, será y está siendo suficiente para que en Moncloa y en Ferraz salten todas las alarmas, salvo que ya den por descontado la derrota. Hoy no hay otro candidato en el socialismo que el propio Sánchez para tratar de revalidar cualquier por mínima que sea, opción de seguir gobernando. El resto un disparate político. La izquierda podemita está rota y en descomposición desde hace varios años. Sumar no arranca y nos referimos a esa idea que tiene en mente la gallega y que denomina simplemente pero a la vez eufemísticamente como “sumar” cuando los sumandos huyen o se diluyen, dimiten o pierden fuelle como en Andalucía, que, por enésima vez vuelven a dividirse en sopas de siglas y con ello restando toda opción por mínima que fuere. De 17 escaños a 7 en poco menos de cuatro años, que comparado con los de Ciudadanos de 21 a 0 da buena cuenta más los tres escaños perdidos de los socialistas de por donde han ido los votos pero también las abstenciones.

Cambio de ciclo. Se palpa, se siente, se presiente. Y todos lo saben. Solo la impaciencia, la imprudencia o errores mayúsculos puede romper este rumbo. Ya no hace falta otra bitácora más que le sentido de estado o lo que es lo mismo, mucho sentido común, pedagogía, no embarcarse en guerras tabernarias o callejeras como a algunas gusta entre alharacas varias y pensar en que gobernar y gestionar es un master de años donde alguno lleva aplicado mucho tiempo. Llega el cambio. Y un gobierno que desde la popa ve la zozobra solo la precipita dividiéndose aún más entre cainismos y huidas hacia ningún lugar.