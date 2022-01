Cuesta de enero permanente

PARA un joven de 36 años, que nada más terminar los estudios, con 26, pasa a cobrar 6.000 euros mensuales del erario público y solo una década después le hacen ministro por razón de cuota, sin haber transitado por el mundo laboral ni sufrir los rigores de paro juvenil, es fácil hacer declaraciones guay sin importar las consecuencias. Lo dicho por Garzón sobre la calidad de la carne española hasta pudiera ser cierto, si bien yo creo que no, al menos no es peor que la de otros países, y nada pasaría si salieran de la boca de un joven parado o mileurista en un la barra del bar de una gran ciudad. Pero las hace un miembro del Gobierno de España, responsable del ramo, en un medio inglés de gran difusión para que el mensaje llegue a todo el mundo. El daño no es solo a las macrogranjas, como se nos trata de hacer creer. Es a todo el sector, incluida la ternera gallega y el porco celta. Muchos consumidores no disciernen. Menos los extranjeros. Pero si tan convencido está y la parte del Gobierno socialista le lleva la contraria debe dimitir para no ser cómplice de situaciones que detesta. Y si no dimite, Sánchez debe destituirle, pero no lo harán porque estas polémicas les benefician. O eso creen. El presidente necesita a Podemos ahora y en el futuro, y a Garzón no le vienen mal los 6.000 euros mensuales.