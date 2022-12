Cuestión de matemáticas

NUEVA tanda de sondeos, que con seguridad provoca que monclovitas y genoveses se pongan a la tarea de hacer cálculos para ver si salen las cuentas.

Hace tiempo que l as encuestas coinciden en que gana el PP de Feijóo pero no se desmorona el partido de Sánchez, aunque la distancia que separa a uno del otro es directamente proporcional a la simpatía de los medios que publican los sondeos hacia una u otra opción. En algunos casos, es tan descarado el asunto, que la credibilidad de algunos de esos medios anda ya por los suelos.

Pedro Sánchez ha puesto toda la carne en el asador para conseguir que Podemos y Yolanda Díaz se pongan de acuerdo y presenten una lista conjunta en las generales. Sus dos peones son el ministro Bolaños y José Luis Rodríguez Zapatero, en todas las salsas de las dictaduras latinoamericanas. ¿Se puede saber qué pinta en el Grupo de Puebla, donde se sientan personajes que no resistirían ni de lejos la prueba del algodón democrático?

Mientras Sánchez busca la unión de Montero y Díaz, porque de no hacerlo la ley d’Hont le puede hacer perder La Moncloa, Feijóo intenta no poner caritas a Vox porque no le conviene acercarse a un partido de extrema derecha con escasa presencia de dirigentes de curriculum político especialmente brillante; pero el gallego sabe que es probable que necesite a Vox en el futuro.

Abascal sigue teniendo fieles empedernidos y la única esperanza de Feijóo es que en algún momento Abascal y los suyos muestren un talante menos radical que el que defienden ahora y, como Meloni en Italia, comprendan que gobernar es apostar por una política sensata y de conciliación. No como la que proponen algunos de sus voceros, que cada vez que hablan provocan huida de votantes.

Ocurre también con el vicepresidente castellano-leonés Gallardo, quizá por eso le han ordenado que hable solo lo imprescindible. Y si puede ser nada, mejor.

Peón clave en la suma de la izquierda es Yolanda Díaz, con imagen sobrevalorada pero trayectoria en la que se suma una sucesión de acuerdos oportunistas que quedaban en nada una vez alcanzados sus objetivos.

Así ha sido en Galicia, y en el plano nacional de momento ha fallado –o traicionado– a Pablo Iglesias, que la llevó al Gobierno y la eligió para ser la candidata de Podemos, y ahora está enfrentada con la actual dirección de Podemos. Incluida la mujer de Iglesias.

Sánchez trabaja a fondo en la demolición de las estructuras constitucionales y en hacerse con el control de la Justicia y del Constitucional. Una indignidad. Pero no deja de mirar de reojo a su izquierda: necesita como el comer que en las elecciones generales Montero, Belarra y Díaz compartan una lista conjunta.