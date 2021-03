Cuestión personal

CREO que Pablo Iglesias es consciente del desgaste político y personal a que lo ha llevado jugar con varias barajas a la vez. También él ha llegado a ser consciente de que no se puede ser Gobierno y oposición al mismo tiempo. Que de esa manera lo más probable es que, sin llevarte muchos méritos, debas compartir todas las culpas.

Y habiéndose equivocado como se equivocó, acierta con la decisión de irse. Al menos dejará de molestar.

Pero vuelve a equivocarse con la manera petulante con que organiza su retirada. Ya le dijo Antón Losada que no estamos a la espera de ningún redentor. Y también la dijo la lideresa de Más Madrid que le sobra testosterona.

En realidad, sólo Díaz Ayuso le dio la bienvenida al ring en que ella misma dilucida la política crispada en que se ha aupado. Ahí se verán los dos, dándose relieve el uno al otro, con la dañina perversión de la convivencia democrática. Si en esto quisiera ser útil Pablo Iglesias, sería ayudando a parar a Vox, no a alimentar sus expectativas.

Si también quisiera ser sincero con su discurso de “todos contra la derecha”, no debería haber empezado repartiendo los papeles de todos los demás: al PSOE viene a decirle que se corra a la derecha, buscando votos que él mismo, como izquierda verdadera, nunca podría recoger, y a Iñigo Errejón que se eche a un lado, entregado y humilde, aunque le sigan doliendo las heridas que él mismo le causó. No sé que es lo que se cree: el PSOE ganó las últimas elecciones en Madrid y Errejón tiene más del doble de diputados madrileños que él. Un respeto.

Pero Pablo Iglesias es así: todo lo hace por precio. No es amigo ni compañero de nadie. Sólo de sí mismo. Y los demás a acatar. Hasta para irse de la política, que después de sus fracasos –como el de Galicia, por ejemplo– es lo que le cumple, nos quiere pasar la factura del reconocimiento por asumir un nuevo compromiso, el de intentar gobernar Madrid, que nadie le ha pedido, además de ser extraordinariamente difícil que pudiera conseguirlo.

Mucho menos por sí mismo. Encabezando una candidatura es posible que logre entrar en el Parlamento, superando el bloqueo de acceso del cinco por ciento de escaños, pero poco más.

Creo que en el PSOE de Madrid, Iglesias ni está ni se le espera. Y aunque para Errejón fuese más difícil tomar una decisión de este tipo, también es por ahí por donde deberían ir las cosas. Este hombre a la política de verdad y a los madrileños en particular –aunque no creo que sea en eso en lo que él está pensando– ya no puede aportarle nada más. Lo suyo no es más que una cuestión personal.