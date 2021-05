Cuidar la salud del CHUS

ranquin. El Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), igual que la sanidad gallega en su conjunto, goza de buena salud. Y así lo demostró durante la pandemia de COVID. Sin embargo, como pasa en la vida ordinaria, no conviene descuidarse y dejar que algo tan importante descanse sólo en la inercia o simplemente en mirar para otro lado porque aún no hay dolor. El cuerpo hay que mimarlo a diario. Dormir bien, hacer ejercicio y no escatimar, si se puede, en comer sano. La red de hospitales exactamente igual, máxime cuando hablamos de una referencia no sólo a nivel autonómico sino internacional como es el CHUS. Por eso, cuando aparece algún síntoma adverso hay que hacerle caso, vigilar su evolución y poner remedio cuanto antes para que una simple tos no pase a ser una neumonía. Viene esto a cuento de los datos que recoge la 7ª edición del Monitor de Reputación Sanitaria, confeccionado por MERCO y referente a 2020. Un análisis que sitúa al complejo compostelano como el tercer mejor centro de la comunidad, aunque también refleja que descendió nada menos que 17 puestos desde 2014. Evolución cuanto menos llamativa y sobre la que conviene reflexionar y aclarar cuáles son las causas de esta caída a fin de buscar soluciones. Saber si el problema está en el propio centro, superado ya en puntuación por HM La Rosaleda y bastante por detrás del CHUAC, o si hay que explorar factores externos y exigir que se corrijan. Por ejemplo, en los recursos que se destinan a unos y a otros. Convendría también, tal vez, que se aclarasen cuales son los criterios de las inversiones. De no ser así, alguien podría estar pensando que la presión de A Coruña por un lado y de Vigo por otro, al final, esté ahogando a la capital. sabela arias