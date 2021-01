Cuídense de todo, todo, todo

EXISTE la sensación persistente de que debemos cuidarnos, no sólo del virus, sino de todo. Absolutamente de todo. Es lo propio de este tiempo de alarmas, que bebe de ellas, que se nutre de esta sensación de provisionalidad e incertidumbre, característica fundamental de la historia contemporánea.

Cuanta más tecnología, cuanto mayor es la capacidad de información y de comunicación, más fragilidad, más necesidad de cuidarnos. Lo escucho a todas horas: “¡Cuídense!”. Quizás empezamos a asumir que nuestra cacareada superioridad, nuestro aparente control sobre todas las cosas, no era tan absoluto como creíamos. Nos cuesta, eso sí, reconocerlo. Y, de hecho, los alegres salvapatrias llegan prometiendo solidez a espuertas, esa solidez de lo inamovible, de lo que no puede mi debe matizarse jamás: ¡los amos de las certezas a golpe de tuit!

Tenemos que vivir con esa aparente paradoja. Una sociedad avanzada que, en algunos asuntos, parece pasarse de frenada. Modernos y estéticos, incluso delicados, pero sorprendidos de nuestra debilidad, a pesar de tanta vitamina. ¿Cómo ha podido pasarnos? No habíamos comprobado como hasta ahora si los materiales resistían, vivíamos en un raro limbo de progreso, en la ensoñación de nuestra superioridad: una leyenda de elaboración propia. Y en la desmemoria. ¿Sólo despertaremos ante el golpe de la naturaleza?

El virus ha venido a demostrar que, a pesar de los grandes esfuerzos médicos y científicos, existe una parte insustituible en los cuidados: nosotros mismos. Como dice un anuncio (hay anuncios muy filosóficos) somos una especie muy vulnerable: sin pelaje... Curiosamente, afirman que la pandemia está llevando a muchos al mundo rural, leo en los papeles. ¿De verdad? Me resisto a creerlo, pero el miedo es lo que maneja de verdad todo cuando hacemos. La ciudad recreó un mundo liberado de los dictados de la naturaleza, pero pronto hemos descubierto que no podemos huir de ella. No sólo porque los jabalíes y los ciervos comiencen a pasearse por las calles, sino porque perder el contacto con la fiereza de lo natural, de donde venimos, nos conducirá mucho más rápidamente al desastre. Ese contrato social con la naturaleza, del que habla Manuel Rivas, sí es algo urgente: y exige vivir de otra manera.

En una escala menor al virus, como decíamos hace un par de días, la tempestad de nieve vuelve a traernos el fantasma de lo frágil y el miedo cerval a lo que no podemos dominar. Veo en los informativos cómo se narra la nevada en la gran ciudad y lo cierto es que parece el relato del apocalipsis. La amplificación mediática combina la indudable belleza del paisaje blanco con la narración cruda de la vida cotidiana que ha de someterse, oh sorpresa, al capricho de la naturaleza. Me pregunto si no llevamos demasiado tiempo desconectados de nuestros orígenes, de nuestra esencia. Y, sobre todo, me pregunto si no terminamos de asumir que nuestra supervivencia depende de aceptar que no podemos mantener una aceleración que pretende ignorar los ritmos de la vida verdadera, los ritmos de la naturaleza a la que nos debemos.

Menos mal que volvió el juego de los niños sobre la nieve. Al menos se recuperó algo hermoso. Ya saben: ¡Cuídense! ¡De todo! ¡También de Trump!