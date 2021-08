Cultura en chancletas

AS xornadas ‘Sanxenxo na Historia’ cumpren doce anos. O entusiasmo dun grupo de amigos por investigar a cultura local e dala a coñecer a través de charlas e publicacións foi o motor de arranque desta iniciativa. Sabíamos os organizadores que debíamos acertar coa fórmula para ofrecer un programa cultural atractivo, adaptado á época estival, nun lugar que pasaba por ser a capital do turismo de sol e praia.

Como complemento ás Xornadas ideamos os Premios ‘Sanxenxo na Historia’, pensados para recoñecer a persoas e institucións que destacasen no apoio e desenvolvemento da cultura local sanxenxina.

Este ano o programa ofrece unha primeira mesa redonda, o día 26 de agosto, dedicada ao patrimonio prehistórico, no que analizaremos o ‘Chan da Gorita’, un xacemento arqueolóxico no que se catalogaron mámoas e dolmens, cubertos hoxe pola natureza. Fixarémonos despois nos roteiros de Sanxenxo, tanto naturais como culturais, nun Ano Santo Xacobeo no que andar converteuse nunha forma segura de conciliar turismo e cultura. E, por último, faremos unha homenaxe a Emilia Pardo Bazán, no ano no que celebramos o centenario da súa morte, presentando o Sanxenxo do século XIX a través de personaxes e feitos históricos daquel tempo.

O día 28, unha vez clausuradas as xornadas entregaremos o XII Premio Sanxenxo na Historia a Valentín García Gómez, secretario xeral de política lingüística da Xunta de Galicia, que ven apoiando ano tras ano estas activades para poñer en valor a cultura local.

En todos estes anos tivemos o apoio incondicional do Concello de Sanxenxo, e este ano tamén o da Deputación de Pontevedra. A suma xenerosa das persoas relatoras, o apoio do público e das institucións, unido ao entusiasmo dos organizadores lograron o milagre desta oferta cultural “en chancletas”, que se celebra en pleno agosto na capital turística de Galicia.