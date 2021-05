MI fin de semana se resume en dos películas en el cine –Nomadland, ganadora en Hollywood, y la gallega Cuñados–, dos buenos documentales de TV2 –las canciones de la Guerra Civil y sobre el poeta León Felipe–, un pinchazo en el Zendal, la lectura del nuevo libro del filósofo francés Michel Onfray Sabiduría, y el partido del Celta.

La segunda vacuna, también en el Zendal, me renueva la impresión de organización que funciona de modo rápido, eficiente y trato amable. Con sus moderados efectos secundarios, me acerco a ver la oscarizada película ganadora de este año, una delicada y melancólica cinta que me recuerda similares road-movies, películas de carretera, desierto, cielos azules y cuestiones existenciales en espacios desolados, como Paris-Texas de Win Wenders de cuando yo era joven.

La película de Chloé Zhao es un elogio de quienes se sitúan por voluntad propia y asumiendo los riesgos de su desafío, en los márgenes del sistema norteamericano y sus requerimientos sociales de estabilidad, productividad, propiedad y respetabilidad burguesas, para sentirse en el camino –como titulaba Kerouac a su novela hippie– envueltos por el aire de libertad de quién dispone de la propia vida sin ataduras convencionales. Es elogiable el trabajo de la actriz F. McDormand.

Otro día voy a la divertida película Cuñados, excelente exponente del cine de humor de una joven cinematografía que despega con éxito como la gallega, y a la que el diario El Mundo dedicaba hace unos días un interesante reportaje que situaba en Galicia el Hollywood español. Película ourensana rodada en el Ribeiro, Allariz y Ourense, se deja ver con mucho gusto por cualquier público –sobre todo en tan difíciles tiempos como estos–, nunca se pierde la sonrisa, y aunque carezca de la ambición de Nomadland puedo asegurarles que se sale con mejor estado de ánimo.

El documental de las canciones de la Guerra Civil, muy bueno. ¿Y qué podría decirles de León Felipe? De joven me sabía de memoria su Antología rota. Nadie como él encarnó al poeta libre, sin otras ataduras ideológicas que la libertad. Bastaría su paráfrasis del Canto a mí mismo de Whitman para consagrarlo porque nadie como él comprendió a aquel espíritu tan libre. Conocí hace años a uno de sus contertulios mexicanos. Pero de León Felipe si a cuento viene les hablaré en otra ocasión.