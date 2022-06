Curso Avanzado de la “EAEM”, en el Paraninfo da Universidade

Concierto que concluye las actividades que durante los dos últimos meses, nos vino ofreciendo la “EAEM”, en el Paraninfo da Universidade-20´30 h-, en la especialidad del Curso Avanzado de Especialización Orquestal y que para esta tarde, reserva espacio para dos intérpretes. Primer turno para el percusionista Sergio Sanchís, quien se reserva un programa de perspectivas especiales, comenzando por un tratamiento personal del “Preludio”, de la “Suite n 1, para chelo solo, en Sol M. BWV 1007”, de Johann S.Bach, primera del grupo de seis piezas y que el compositor tendría como precedente a Domenico Gabrielli, y a Giovanni Battista Degli Antoni, aunque Bach sabrá abordar un estilo inconfundible, que convirtió a su suite en obra de absoluta referencia, en esa pugna con la viola da gamba, que será objeto de continuos enfrentamientos, hasta que la posteridad sepa recuperar las opciones más respetables. Una primera edición, nos ubicará en el año 1825, confiada a la casa Probst vienesa, después de que los manuscritos autógrafos, estuviesen en manos de Ana Magdalena. El “Preludio”, comienza ensanchándose con fluidez de dibujos que terminan repitiéndose de manera obsesiva, hasta una ascensión cromática que precede los compases del final.

Askell Masson, estará por la “Konzertstück for snare drum”, músico islandés que destaca en este tipo de composiciones, por el cuidado de la brillantez sonora que logra conseguir, y cuya proyección internacional contribuyó a convertirle en uno de los compositores de su país de mayor relieve. Sus obras fueron divulgadas por formaciones de primer rango: la New York Philharmonic; la “O.S. de Cleveland”; la “O.S. de Toronto”, la “Orquesta de la “Rundfunck Symphoniker”, la “Residence O. Den Haag” y en el ámbito estrictamente contemporáneo, el “Ensemble Intercontemporaine”, fundado por Pierre Boulez. Importantes directores, prestaron atención a estrenos suyos, Essa Pekka Salonen, Ivan Fischer, Leif Segerstam y Osmo Vanskä. Es autor de una ópera que recibió una gran acogida, “El Palacio de Hierro”, que se añade a la serie de tres sinfonías, quince conciertos y una serie de obras camerísticas como “Elja” o “Ymni”.

A.Pasquilli, añade “L´abeille”, en tratamiento para marimba, un compositor un tanto oscurecido por la historia, y que había sido un virtuoso oboísta, cuyo legado recuperaron músicos como Heinz Holliger, Omar Zoboli y Ramón Ortega. Compositor palermitano, destacó también por sus trabajos para banda y transcripciones de páginas operísticas, muy de moda entre los aficionados, en especial en el formato de piezas camerísticas de fácil divulgación: el “Gran sestetto”, partiendo de temas de “Guillermo Tell”, de Rossini; la “Fantasía sobre Les Huguenots” (De Meyerbeer); o el “Omaggio a Bellini”, desde la ópera “Il Pirata”. “Le Api”, en origen, es una pieza para oboe y piano.

Philip Glass, con otra obra en su línea “Glass Work for marimba”, el compositor, tan frecuente en nuestras citas de músicas contemporáneas, pertenece a la generación de músicos que surgieron como marginales ,Steve Rech, La Monte Young o Terry Riley, hasta convertirse en esa generación venerada que también por sus óperas, mantienen en la actualidad una sobresaliente vigencia. Glass, antes de su dedicación a la música, había probado con labores absolutamente ajenas a este medio, que le dará celebridad. El “Philip Glass Ensemble”, le abrirá las puertas del éxito, gracias a importantes giras por los Estados Unidos, y el primer título de gran divulgación, será la ópera “Einstein on the Beach”, de 1976, espectáculo que cimentará su figura en Europa, con estrenos en grandes coliseos. Estamos ante las llamadas corrientes minimalistas y sus consecuentes derivados.

La violinista Estefanía del Barrio, tendrá el Johann Sebastian Bach de la “Sonata nº 2, en La m. BWV 1003”, en su primer tiempo “Grave”, un fragmento animado por su rítmica, con ciertas similitudes con una “tocata”, merced a su grandes trazos que dejan la impresión de un movimiento marcado por un aire de improvisación de escalas y de arpegios en fusas y semifusas. Encontramos si cabe una analogía en lo estilístico, entre la introducción propiamente dicha y la de la “Sonata nº1, en Sol M.”. En definitiva, esta sonata se completa en cuatro tiempos, hasta alcanzar el “Allegro”, final.

Niccolò Paganini con el “Capricho nº 13, en Si b M. Op. 1”, el compositor genovés adulado por las salas de concierto y los ambientes más selectos. Un mito para la historia, como bien sabemos, por las abundantes y confusas biografías, que llegarán al mundo del cine. Sus comienzos, como era preceptivo, le llevarán a sus estudios con voluntariosos maestros de capilla como G.Servetto y G.Costa, antes de trasladarse a Parma y ya en Viena, será recibirá el trato como virtuoso del Emperador, tras lograr rendir a los aficionados de las grandes capitales por su talante, dominio del instrumento y una gestualidad que le convertirá en gran señor de los escenarios, aspecto que compaginará con la composición de obras de considerable atractivo, y que en lo fundamental, representará una etapa importante en la evolución del instrumento

Jan Sibelius con el “Allegro moderato”, del “Concierto para violín y orquesta, en Re M. Op.47, primer tiempo de esta obra cuyo movimiento inicial, resulta en más complejo de los tres, que se completa con el “Finale (Allegro ma non tanto).Tres temas con un primero en 2/2, extenso en dimensión y que se confía plenamente a la solista, sobre un trémolo de la cuerda en un paso a una “cadenza” del violín, apreciado en particular por su brillantez y entusiasmo expresivo. Un segundo tema, en 6/4, que en la obra concertante, es expuesto por los chelos y los fagotes, que supeditan a la solista al conjunto orquesta para entregarse a un tercer tema de gran pureza de líneas, protagonizado por el violín, en registro agudo. Una exposición de verdadero desarrollo, en el que el dialogo solista y orquesta, se distancian en el uso de los temas. Otra es la perspectiva, en esta lectura en reducción.

Salvador Brottons, con “El in terra Pax Op. 97”, compositor formado como flautista, en su entorno familiar y como director, alumno de Xavier Montsalvatge, Antoni Ros Marbà y Manuel Oltra,, mientras realizaba masters en Niza, con András Andorjan, y con Fernand Karage, en Annency, para ampliar con Trevor Wye, en Ramsgate. A partir de 1987, se establecerá en Portland, después de conseguir una beca Fullbright que le permitió lograr el doctorado en la Florida State University, en composición con John Boda y Roy Johnson, y en materias de dirección orquestal, con Philip Surgeon y en flauta con Charles Delaney. Su especialidad creativa, se aproxima a las tendencias neorrománticas evolucionadas, dentro de la presencia arraigada de la tonalidad y en el apartado de obras para solista, destacan “Elegía per a la mort d´en Shostakovich”; “Tres peces breus”; “Ideals utòpics”, “Impromtu” o “Preludi i dansa”