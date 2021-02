ESTES tempos (víricos) presumen de moita ciencia, pero eu quedei en Darwin. Os científicos do rebumbio STEM, no seu teletraballo doméstico e parcial, perderon de vista a natureza total. E xa non len a Charles Darwin.

Caen na mesma nescencia ca os novelistas que agora xa non len a Cervantes (“Xa se sabe de que vai: literatura do Imperio”, díxome un día un grafómano do país), e os economistas que xa non len a Keynes (“Xa se sabe de que vai iso das políticas keynesianas”, díxome un día un economemo do país), e os politólogos que xa non len a Maquiavelo (“Xa se sabe de que vai; está no ambiente”, díxome un día un estudante da facultade)..., e neste plan, et sic de aliis, como diría un tratadista daqueles séculos idos nos que había universidades.

Pois eu aínda estou en Darwin. Porque é o que mellor diagnosticaría os males do planeta. Esta pandemia non é tanto unha enfermidade da xente (que só está enferma de estupidez, Erasmo díxoo) coma unha enfermidade da natureza. É ela a que padece a “monstrosidade” (palabra moi darwiniana) que supón a degradación das leis da selección natural, porque os machos e femias da especie humana só se seleccionan a si mesmos. (E a si mesmas, para que non se me queixen as linguoinclusivistas).

Con un obxectivo delirante: a amortalidade (non confundir coa inmortalidade), ou sexa, poder morrer cando a un lle dea a gana, despois de vencer todas as enfermidades. Por iso, nesta desolada paisaxe de cativeza científica e extravío filosófico, resulta exactamente patética a aparición mediática, non só de figuras tan de zarzuela pandémica coma o noso doutor Simón, senón tan de opereta coma a prima donna de Saúde da UE, a comisaria Stella Kyriakides, que, a pesar das consonancias helénicas do seu apelido, fáltalle sensibilidade socrática: pouco sabe ela o pouquiño que sabe. Que pavera cando di: “Sempre vexo o vaso medio cheo”. Velaí toda a súa ciencia.

Precisamos volver á “orixe” (tamén palabra moi darwiniana) e chamarlle ás cousas polo seu nome, empezando por lle chamar natureza á natureza. Porque tanto falar de ecoloxías e ecosistemas produce un eco que non nos deixa oír.

O ruído da ciencia non nos deixa oír o rechouchío do bosque. Ou, como diría Darwin, o soundrack dos especialistas non nos deixa oír o birdsong (apuntamento anglófono!)

Hai que volver a Darwin porque aínda por riba foi el o que nos avisou de que non nos fiásemos dos morcegos. Maiormente do morcego sanguijuela, e doutros “quirópteros chupadores de sangue”. Que habelos hainos. (Non só na natureza).