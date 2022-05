“De cofias e monteiras”: Banda Municipal y “Agrupación Bricadeira”

A Praza da Quintana reserva espacio para la “Agrupación Brincadeira”, asistida por la Banda Municipal, dirigida por Casiano Mouriño Maquieira, para esta cita dedicada a la Asociación do Traxe Galego, dentro del tercer ciclo de “Sinerxias”, bajo el título “De cofias e monteiras”- 12´00-, al aire y revuelo de las danzas tradicionales recreadas por una agrupación ya veterana que conserva el respeto a las herencias tradicionales dentro de propuestas renovadoras, en este aspecto de mutua colaboración que nuestra Banda Municipal, viene manteniendo con otras compañías dedicadas a estos estilos, como pueden ser el “Orfeón Terra a Nosa”, “Danza Alfaia & Lodanzas”, en especiales que rompen moldes, probando con músicos que van desde Dmitri Shostakovich, a P.I. Tchaikovski, J.Kander, A. Khatchaturian o Glenn Miller. Distintas son las motivaciones en esta cita, en defensa de las tradiciones autóctonas, y que en lo puramente musical, recurre a compositores muy próximos a la propia Banda Municipal, con el añadido de la pieza “Lord Tullamore” , de Carl Wittrock o el arreglo de Xoaquín Xesteira, realizado sobre la “Jota de Sabasáns” o el de Fernando Velázquez, en lo relativo a “Negra sombra”. Como complemento, la eterna “Lela” (Serenata de los boticarios), de Rosendo Mato, en arreglo de Simón Couceiro, a las que se añade “Rosa de Abril”, de Andrés Gaos, sobre la poética de Rosalía Castro.

En palabras de Luís Costa, tomadas del “Cancionero Musical de Galicia (Reunido por Casto Sampedro y Folgar”, y editado por la Fundación Barrié, desde el punto de vista de la evolución histórica, la investigación folklórica de Galicia arranca institucionalmente con la fundación de la Sociedad “El Folklore Gallego”, que, aunque de corta vida, ocupa por su precocidad un lugar destacado en el contexto hispano, Creada el 29 diciembre de 1883, bajo el impulso de las sociedades folklóricas promovidas por Antonio Machado y Álvarez, en otras partes de España, la Sociedad agrupaba entre sus fundadores a algunos de los personajes más activos del galleguismo y entre otros logros, hay que destacar varias publicaciones-monografías, cuestionarios de campo (sobre el que vienen trabajando “Brincadeira), etc. Un certamen de 1888 y algunos proyectos que no resulta seguro que llegasen a cuajar, revista propia, museos, biblioteca. A pesar de que la Sociedad desaparece en 1894, su papel sería decisivo, no solo como dinamizadora de la investigación, en torno a la cultura, sino de la cultura gallega en general, como lo muestra la creación, en 1906 y a partir de su herencia, de la Academia Gallega. Para una historiografía específica de la etnografía musical, hemos de referirnos en el propio orden cronológico a los textos de José Filgeuira y ya posteriormente, a las aportaciones realizadas por Juan Bautista Varela y recientemente a Xabier Groba.

“Brincedeira” y la Banda Municipal, deciden pues compartir familiaridad a través, fundamentalmente, de algunos de los maestros que habían ejercido durante años, batuta en mano, como es el caso del actual subdirector Casiano Mouriño Maquieira, quien les cede en estreno su obra “Praterías”, en una personal dedicatoria. Para otros, tomaremos en préstamo apreciaciones de Beatriz Cancela Montes, en su monografía “La Banda Municipal de Santiago. Música en las compostelanas rúas desde 1848”, editada por “Andavira” y el Consorcio de Santiago, que con suerte, podrá tener continuidad. Hablamos del burgalés Amador Santos Bartolomé, con “O traxe galego-Xota de concertó”, dedicada a la Asociación do Traxe Galego. De Amador, se destaca su fecundidad compositiva, propiciando obras como “As nosas cousas”, el pasodoble “Antonio Guzman o la obra “Oca, Federico y Manú”, inspirada en el cuento de García Alén, Precisamente, junto a Luciano García Alén, desarrollará uno de los proyectos más interesantes, que fue la representación de “O Castelo da Rocha”, de manos de los “Monicreques” de Kukas, interpretada por la “Real Filharmonía de Galicia”, bajo la batuta de Maximino Zumalave.

Bernardo del Río Parada (1936/44), tendrá “A foliada de Santiago”, uno de los más importantes representantes de la música popular gallega del siglo XX, vinculado principalmente a dos frentes musicales: las bandas y los orfeones. Músico natural de Vilagarcía de Arousa, estuvo vinculado desde joven a la Ac. de Música de la villa y a partir de 1907, se encontrará en Compostela con ansias de iniciar su formación artística ingresando en la Banda Municipal en 1910, cuando es nombrado profesor interino para cubrir la segunda plaza vacante de clarinete segundo a tutti, en Si b., que según fuentes orales, compagina como educando en el Conservatorio. Una dilatada carrera profesional, que le supondrá en 1977, el reconocimiento del pueblo santiagués, cuando se le rinda un homenaje en el Pazo de Raxoi, organizado por Manuel Suárez Moscoso, con motivo del aniversario de su defunción. No podemos obviar, la faceta de orfeonista del vilargían, que discurre paralela a la actividad bandística que desarrollaba. Siendo músico de primera de la Banda Municipal, y con poco más de veinte años, organizó el primer coro gallego en Santiago “Queixume dos Pinos” (1917), continuando con “Cantigas e Agarimos”.

Rosendo Mato Hermida (1929/45), procedente de Vilalba, compartió con sus hermanos aspiraciones artísticas, trasladándose a Santiago en búsqueda de un futuro mejor. Rosendo, no abandonará la actividad musical y entre los años 1945/66, dirigirá la Banda de Arca-O Pino, compaginando la dirección temporal del “Coro Cantigas e Agarimos”. Precisamente, y en estas labores estamos, veremos nacer la obra “Lela”, un baluarte en el campo del orfeonismo, que tendrá larga memoria en distintos tratamientos. El prolífico rianxeiro, exiliado en Argentina, Alfonso Rodríguez Castelao, estrenará en Buenos Aires la obra de teatro “Os vellos non deben namorarse”, allá por el año 1941. Causó tal revulsivo la obra, que no cesó de representarse y en el año 1961, y bajo la dirección de Rodolfo López –Veiga, Ponte, que en aquel entonces se encargaba de la sección de teatro de “Cantigas e Agarimos”, se decide por representarla en Santiago. La obra carecía de partituras, por lo que López-Veiga, encomienda esta labor a Rosendo Mato Hermida. Será tal el éxito del “coro de boticarios”, aquel día del Apóstol, de 1961, que pronto toma vida propia hasta que en 1996, el famoso gaiteiro Carlos Núñez, acompañado por Dulce Pontes, la encumbra en lo más alto del repertorio gallego, incluyéndola en su disco “A Irmandade das Estrelas”.