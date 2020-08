De Ícaro a Jácome

EN la desgraciada historia de Ícaro encontramos un ilustrativo precedente del ascenso y caída de fenómenos populistas como el de Gonzalo Pérez Jácome. Las alas del personaje mitológico son prestadas, igual que los apoyos de estos movimientos nacidos de las indignaciones. La indignación por esto o por lo otro les hace ascender hacia lo alto, llegando incluso al poder, pero resulta que una vez allí esas alas postizas se derriten, el encanto se pierde, la ineptitud para la gestión aflora, y se inicia la caída. Ahora Ícaro se reencarna en el alcalde de Ourense. Su sueño de llegar a la alcaldía se convierte en pesadilla, no sólo para él sino para la ciudad que está en sus manos.

El consejo que le da su padre a Ícaro se resume en volar manteniéndose a media distancia. Ni muy cerca del sol, ni demasiado cerca del mar. Convertirse en el primer ser humano que vuela exige controlar la ambición y la vanidad. En definitiva, las alas son artificiales y frágiles, sirven para escapar del temible laberinto, a condición de que no se pierda el sentido de la realidad, algo que Ícaro olvida en cuanto se siente mecido por el viento de Creta. Dédalo reitera el aviso mientras observa despavorido cómo su hijo desoye los consejos de un vejestorio que sólo quería impedir que lo pasara bien, así que el sol funde la cera de aquel precario fuselaje y nace el primer mártir de la aviación.

El poder es el sol de los populismos. El partido de Jácome fue atractivo y temible mientras el gobierno sólo era para él una posibilidad. Incluso se puede arriesgar, con permiso del CIS de Tezanos, la idea de que una porción de sus electores no lo votaban para que gobernase sino para que diese la lata a los partidos clásicos con su estilo iconoclasta, ejerciendo una especie de marcaje parecido al que hace el cobrador del frac con los morosos. Durante esa etapa, el hoy regidor volaba en la política siguiendo las pautas de Dédalo, a media altura, fustigando a unos y a otros y ejerciendo de conciencia crítica de los poderosos, pero la tentación fue demasiado poderosa y sucumbió.

El brillante activista no supo o no pudo reciclarse como gestor. Repite la historia de otros alcaldes ya casi olvidados que también salieron de la indignación, que se envolvieron también en candidaturas ambiguas que evitaban la P de partido y cuyo único mensaje era la lucha contra la vieja política y un desaliño en el vestir con el que querían evidenciar un falso antagonismo con la política de traje y corbata. Jácome contaba con ese precedente para no tropezar en la misma piedra, y sin embargo la historia se repite.

Las mismas divisiones internas, idénticas denuncias de posibles irregularidades y una gestión al pairo. El sol del poder los derrite, lo mismo que a las Mareas locales. La culpa de Ícaro, con todo, es individual o al menos eso nos transmitió la leyenda, y en cambio el vuelo de Jácome tuvo colaboradores que ahora no pueden escamotear las consecuencias. Socialistas y populares pujaron por sus favores en la subasta posterior a las elecciones y fue el PP quien se llevó un premio que estaba envenenado. En el pecado lleva la penitencia. Ahora se trata de que la caída de su aliado no lo arrastre, y para eso la mitología no ofrece ninguna sugerencia.