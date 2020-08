De los nuevos pragmáticos

APARENTEMENTE, ‘la situación que estamos viviendo’ (es ya una frase hecha, inamovible, quizás tenga algo de eufemismo genérico) demanda grandes toneladas de pragmatismo. Suele ser lo que dicen políticos y muchos que no son políticos, achacando siempre a la teoría, faltaría más, demasiados rodeos y lentitudes. No me extraña nada de una época como esta en la que se propaga tanto el gusto por las adhesiones inquebrantables (y no sólo en política), y además se insiste en que hay que decir siempre sí o no, nada de medias tintas, claridad de cuestionario, queridos, odio al famoso ‘no sabe no contesta’, que a mí me parece tan sabio. De tal forma que el pragmático feroz saca siempre pecho, insiste una y otra vez en su gloriosa condición, como quien alardea de un mérito indiscutible frente a todos esos teóricos librescos que manejan mucha literatura, mucha letra, mucha lentitud, mucho pensamiento. ¡Ay, el pensamiento! Esa antigualla.

Con estos mimbres hacemos los cestos contemporáneos, y con estos bueyes hay que arar. Perdón por la fraseología popular agrícola, pero es que vengo muy influido por el Quijote, que sigo leyendo como entretenimiento antipandemia y como rebelión contra las modas ineludibles y posturales. La fase pecuaria, por otra parte, está haciendo fortuna, la he escuchado últimamente. Hay que recordar que el Quijote es también un tratado sobre el pragmatismo y el gusto por las disquisiciones teóricas. El Quijote es un tratado sobre cualquier cosa, sobre el pasado, el presente y aun sobre el porvenir, pues nada humano le es ajeno. Y observen que Sancho es pragmático hasta las trancas, se mueve en el aquí y ahora, ‘hic et nunc’, necesita eso que ahora se llama ‘recompensa inmediata’, y que gobierna, por ejemplo, la psicología de las redes sociales, los juegos, y otras vainas de internet. Don Quijote es tenido por idealista pues apela al largo plazo, a la reflexión (por más que se presente como cosa de tolería y poco seso) y no espera nada de lo inmediato, salvo entrando en batalla. Dulcinea es un proyecto a largo plazo, tan quimérico como la propia felicidad. También a él le castiga la teoría caballeresca que, mal por mal, nunca se cumple y de eso dan cumplida muestra sus carnes tundidas y el molimiento habitual al que se ve sometido. Con todo, no renuncia jamás al conocimiento teórico adquirido en largas noches de Amadises. Pero no pasemos adelante sin decir que, como todo el mundo sabe, Sancho termina siendo idealista e incluso reflexivo, a su manera, y don Quijote retorna al único pragmatismo del que no nos hemos de librar, que es el pragmatismo de última hora: es decir, el de la muerte.

Pues bien, el pragmatismo lo ha invadido todo como supuesto sinónimo de eficacia, mientras la reflexión pausada, la importancia del conocimiento profundo, la complejidad de las cosas, en suma, se nos presentan como un incordio innecesario. Se ha minado a conciencia, y se sigue haciendo, el prestigio de la elaboración intelectual, y no faltan quienes lo promueven, considerando quizás que la ciudadanía está más guapa en la simpleza, y a poder ser sin salirse de las casillas que hay que señalar en los formularios, sin comentarios al margen, sin apostillas. Como si la vida tuviera algo que ver con eso.