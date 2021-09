De nuevo, Venezuela

LAS últimas informaciones que recibimos por la prensa, y directamente a través de nuestros colegas, allegados y parientes venezolanos, nos indican que nuestro país hermano vive un proceso de rearme político que pretende devolver la ilusión a una sociedad maltrecha económica y democráticamente. Y si nunca es fácil convivir con el chavismo, tener que negociar con sus dirigentes en términos políticos se nos antoja todavía más difícil. Aun así, la variopinta y tantas veces descoordinada oposición venezolana parece estar dispuesta a dar un paso al frente y presentarse, a modo de coalición, a la elecciones regionales y locales que el próximo 21 noviembre renovarán los cargos de 335 alcaldes y hasta 23 gobernadores.

La denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que nos recuerda a su homónima del pasado, y que surge a partir de una Plataforma Unitaria, se ha dado cuenta de que, dado el empecinamiento del actual régimen, así como el control corporativo y partidista que lleva a cabo el poder judicial e institucional en el país, no le queda otra que utilizar los flecos que deja el viciado sistema venezolano, para devolver la ilusión y el destino de la República a quienes sólo piden pan, democracia y libertad. También añoran la posibilidad de poder contribuir, desde las propias instituciones, a sacar al país de la crisis endémica que lleva sufriendo bajo los gobiernos bolivarianos y populistas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro; y que es la consecuencia de esa gestión errática y nefasta que allí se realiza en nombre del mal llamado “socialismo del siglo XXI”.

El reconocimiento internacional (Unión Europea incluida) a la figura de Juan Guaidó, no ha motivado la renuncia de Maduro. De ahí que se busquen otras vías para lograr un cambio de Gobierno. Un primer paso, polémico, ha sido la Mesa de Negociación que se está llevando a cabo en Ciudad de México desde el 13 de agosto. Un diálogo tan incómodo para el interesado régimen chavista (que lo ve como una herramienta útil para limpiar y blanquear su imagen en el exterior), como para una sufrida oposición que tiene claro que ocupar una silla en dicha negociación no implica dar por asumido ni reconocer como legítimo el actual Gobierno. Es la cuarta vez que se intenta este pacto, y muchos tememos un nuevo fracaso, pues es difícil pactar un Acuerdo de Salvación Nacional con quienes sólo buscan aferrarse al poder y lograr su propio enriquecimiento y salvaguarda. En juego están unas elecciones verdaderamente libres y democráticas, así como una revisión de las sanciones impuestas sobre la cúpula chavista, especialmente por parte de Estados Unidos. Confiemos en que estos dos procesos, el de los comicios de noviembre, y el de la Mesa de diálogo, no generen nuevas represalias sobre un pueblo que pide y necesita ayuda.