De obispo a ingeniero agrónomo

APARECE en chándal en redes haciendo footing en Manresa. Corresponde a su nueva identidad civil. No condeno a Xavier Novell, pero prefiero al obispo que fue al perito agrónomo que vuelve a ser.

Toda persona es ejemplo de algo, aunque él no lo pretenda, tanto por lo que dice como por lo que hace sin decir. Veo en la defección episcopal de Xavier una grieta en Lealtad. La Lealtad es cercana a la Perseverancia, esa virtud que sostiene una tarea ardua cuando se ha vuelto costosa; ambas mantienen los compromisos adquiridos libremente, también cuando asoman el desencanto y la fatiga. Pero a qué pedir esa resistencia en nuestra sociedad líquida y descomprometida.

En 2015 había en el mundo 466.000 curas, y de ellos 5.304 obispos; a los setenta y cinco años estos últimos deben presentar al papa la renuncia y, si es aceptada, envejecen piadosamente en su pueblo o en las misiones, sin báculo ni mitra. Raros son los que abandonan su condición antes de tiempo.

Ser obispo no es chollo para ambiciosos. Le exige servir a diocesanos distraídos, a algún clérigo desatento, y dar un golpe de mesa de vez en cuando a católicos decididamente díscolos. Un obispo levanta 1.250 euros al mes catorce veces al año (un diputado cobra 2.900, más complementos). Al obispo le ponen casa, sí, generalmente vieja e incómoda, no suya y solo mientras está activo. El cura llano no llega ni a mileurista, ni siquiera ahora cuando el sueldo mínimo interprofesional se ha puesto en 965 patacones.

Los católicos rezamos a diario por el obispo; y auspiciamos fidelidad a aquellos que algún día acometieron una gran misión para su vida.

La defección del de Solsona nos lleva a valorar la perseverancia de los demás obispos. Respetamos a Xavier Novell, lo estimamos y no juzgamos de sus intenciones. Pero bajó de división.