De Pegasus y de pega

PARECE ser que algunos políticos se espían. Y no. No sólo los españoles. También los marroquíes, los rusos, los americanos, los israelíes, los franceses... Vamos: “todo quisqui”, como se dice vulgarmente. Nada que no supiéramos. O, al menos, que no sospecháramos. Ahora bien, ¿hay un espionaje lícito y otro ilícito? Porque escuchando a algunas y algunos parece que hay cosas que se deben espiar y que hay otras que son inexpiables, si es que la palabra existe.

¿El fin justifica los medios?, bien podríamos preguntarnos. Pues qué quieren que les diga... Y es que, siguiendo en la línea de los clásicos, “cuanto más creo que sé, más me doy cuenta que no sé ni entiendo nada”. Pero no soy el único. Porque ni ellos mismos saben, o al menos dicen saber, quien les espía.

¿Estamos ante una conspiración internacional? ¿Estamos ante una estrategia política? ¿Estamos ante una guerra interna de esas que hacen bueno el tan nombrado dicho de “cuerpo a tierra que vienen los nuestros”? Es más. ¿Es una casualidad que se sospeche de un espionaje en Marruecos justo después de que se destape otro en Cataluña? ¿Realidades, fakes o medias verdades?

El juego de tronos alcanza tal dimensión en la platea de los “dimes y diretes” que hasta Francisca, mi vecina de la calle, me dijo ayer que sospecha tener instalado Pegasus en su móvil. No es de extrañar. Debido a una demencia, Francisca lleva años confundiendo ficción con realidad al otro lado de la pantalla. Pero la pregunta es: ¿podemos diferenciar ambas cosas, en los tiempos que corren, los que nos creemos en pleno uso de nuestras facultades mentales?

Antes de responder, lanzo tres preguntas: ¿saben que, desde 2018, existen programas como Lyrebird que pueden clonar la voz sin que nadie llegue a distinguir el audio real del clonado? ¿Saben que existen herramientas de simulación de escritura como My Text In Your Handwriting que, desde 2016, pueden escribir un texto plagiando el tipo de escritura de cualquier persona sin que ni siquiera los grafólogos consigan distinguir los originales de las copias? ¿Saben que existe un software llamado Deepfake que es capaz de generar imágenes en movimiento con voz que simulan vídeos con total realismo?

Pues es bueno saber para que no nos engañen. Y es que en este mundo en el que las cosas de pega pueden aparentar ser verdad, sólo nos queda el sentido común para conseguir ser libres, más allá de los fakes y los espías. ¡Que no te la peguen!