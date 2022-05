De plan estrella a estrellado

¿Qué más puede salirle mal al Gobierno tras saltar por los aires la negociación de su plan estrella frente a la inflación? El alza del combustible se come la subvención de 0,20 € el litro; la estrategia para topar el precio del gas no cristaliza y, ahora, la patronal, con Antonio Garamendi al frente, y los sindicatos dirigidos por Pepe Álvarez y Unai Sordo rompen la negociación del pacto de rentas, un acuerdo entre empresas y trabajadores para empobrecernos todos un poco a cambio de que el alza del IPC no se convierta en estructural. Si a esto sumamos el lío con Argelia o el caso Pegasus, la pregunta es: ¿tiene mala suerte Pedro Sánchez, es víctima de un hechizo o no acierta ni una?

¿Qué sorpresa prepara Putin para el 9 de Mayo? Unos creen que su plan para tan señalada fecha, en la que se celebra la victoria de la URSS contra la Alemania nazi, pasa por un desfile por Mariúpol, símbolo de la resistencia de Ucrania. Otros, que aprovechará para declarar que la “operación especial” es ya una guerra, con el fin de reforzar el compromiso de los suyos. Necesitado de triunfos que vender, lo único que se puede dar por hecho es que la propaganda y el foco que tanto gusta a los dictadores no van a faltar.

¿Cuándo llegará a buen puerto el conflicto entre percebeiros y bateeiros? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.