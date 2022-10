De pronto, todo es presente

HAY que mirar más allá, nos dicen, pero para eso hay que estar seguro de que hay un más allá. Las pantallas viven de lo inmediato: la carne fresca de la realidad, eso es lo que nos sirven, eso es lo que consumimos. Hay documentales, historia, sí, pero parece que se ve como material recreativo, y algunos giran la cabeza al lugar donde parece que asoma el futuro. Pero no, sólo son indicios. Aquí lo que gusta es el presente, el presentazo, el presentote, con esa moda del adanismo, que cree que todo es aquí y ahora.

Por eso nos mortifica Putin y nos mortifican sus palabras, esas del concierto, de las celebraciones, el ardor guerrero servido con luminarias y percusiones. Qué bárbaro. Habla del ahora, de las bombas que guarda, del vientre oscuro de ese submarino gigante que se pasea como un cachalote del apocalipsis. Hablo del ahora, de los pepinazos acostados con mimo en sus silos, seguramente menos caducados que algunas armas llevadas al frente (leo que hay mucho material averiado, lo que explicaría algunas cosas). Es el morbo del ahora, el tiempo desnudo, el tiempo cero. Es el morbazo que implica ponernos al borde del abismo para dar un paso más, que decía el otro, sin que importe ni el ayer ni el mañana, en caso de haberlo. Qué bárbaro.

Me recuerda, sí, aquello que le atribuyen a Franco: no me voy a poner ahora a mirarlo. “Estábamos al borde del abismo, pero hoy hemos dado un paso al frente”. O sea. Esa parece la coyuntura, la conjura de los necios llevada al éxtasis, el gustazo de triunfar con la ignorancia, la aportación de Trump a la filosofía moderna que por lo visto algunos envidian. Un paso al frente, despeñándonos de tontos, que diría Cervantes. Llevamos camino. Nos despertamos agarrados a los titulares de la destrucción, pero la gente ni siquiera se fija en el esfuerzo ímprobo de los matones del patio del recreo, porque hay cosas que atender, antes de cualquier bomba. No maree con la bomba, señor, que tengo facturas, que tengo que llegar a fin de mes. No se puede estar siempre sacando la bomba, a ver quién la tiene más grande.

Comprendo que es difícil dejar de prestar atención al presente, porque es conveniente comer a diario. Pero los frescos racimos de la realidad nos tientan, apretando la Historia, dejándola en nada, haciéndonos ver que todos esos millones de años construyendo civilizaciones, culturas, lenguajes, emociones, ideas, edificios, plantando flores, se pueden demoler en un segundo, en un orgasmo de poder o de rabia, completando así la obra del ser humano que regresa velozmente al territorio de la ameba si se pone a ello.

Lo peor de todo es que toda esta furia contemporánea nos aparta de lo verdaderamente importante. Estamos mirando a Putin, como quien mira el dedo en lugar de mirar a la luna. Claro que es un dedo poderoso... Y la muerte importa, porque importa la vida. Y la libertad, que es lo que más importa. Pero mientras nos llega la nueva dosis de miedo, mientras nos resistimos a poner el apocalipsis en la agenda, porque siempre hay algo que hacer, nos olvidamos de que todo este brote de barbarie no anula los muchos problemas que ya teníamos antes y los que tendremos cuando, espero, el mundo regrese a la razón que se le supone a nuestra especie. Este instante miserable nos está privando de acometer grandes asuntos, como cuando irrumpe alguien y desmonta el mobiliario a ver qué pasa. Y pensar que soñábamos con un nuevo Renacimiento después de la pandemia, como sucedió después de la peste negra. Probablemente, Florencia debe esperar.