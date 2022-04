De Rajoy a Feijóo

EL paro de los transportistas tuvo efectos secundarios, alguno que la mayoría de la ciudadanía no esperaba. El Gobierno respondió con una bajada del precio de los carburantes generalizada cuando se pensaba que afectaría únicamente al colectivo convocante, al transporte por carretera. La justificación oficial fue que resultaba muy difícil aplicar parcialmente la medida, que nadie cree. Más bien hemos de concluir que se pretende aplacar el creciente malestar social repartiendo caramelitos para todos. Bueno, para todos los que tienen coche, pues los demás no se benefician aunque, vía impuestos, también pagan la factura. Nadie se va a oponer a una rebaja, por mucho que resulte contraproducente a posteriori, cuando haya que devolver lo adeudado para sufragar el agasajo. Pero más allá del polémico descuento, que ya no es tanto porque una vez anunciada la medida subieron los precios de forma galopante, resulta inexplicable la gestión de la medida. El caos se apoderó de muchas gasolineras, sobre todo de las pequeñas, que ni fueron informadas con la debida antelación ni dotadas de los medios precisos para poder aplicar el aguinaldo. En esta ocasión, fondo y forma coinciden en el resultado: era difícil hacerlo peor. Gobernar no solo es pronunciar grandes discursos ni irse de turné por las principales capitales europeas. Es gestionar bien el día a día. No será por número de ministros.