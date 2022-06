¿Falta civismo en el San Xoán? Está mal decir que este año las playas amanecieron más limpias tras la noche de San Xoán. Aunque pueda parecer lo mismo, lo correcto sería decir que amanecieron un poco menos sucias. Porque 86 toneladas de residuos, que es lo que retiraron los servicios de limpieza de A Coruña, sigue siendo muchísima basura. Como no nos civilizamos, muchos se preguntan si no habría que cerrar las playas por San Xoán. Aunque esa no parece la solución: el folión y el problema de los desperdicios se trasladarían a otro sitio.

¿Se escuchará algún día al pequeño comercio? Tal y como asegura el presidente de la Federación Gallega de Comercio, José María Seijas, las rebajas de verano tal y como las conocíamos han pasado a la historia, porque, con internet y descuentos todo el año, ya casi nadie espera a estas fechas para darse un caprichito o comprar algo que realmente necesite. Una liberalización que, como siempre, beneficia poco al pequeño comercio, el gran defensor de las rebajas de siempre. ¿Atenderá algún día la ministra Reyes Maroto al sector y legislará para recuperar la tradición sobre el calendario de los descuentos? No lo parece. Cosas de la modernidad.

¿Cuándo dejarán los socios en el Gobierno central de pelearse? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.