“De ritmos e melodías”: Banda Municipal en As Praterías

Retoma actividades en el período otoñal nuestra Banda Municipal con su titular Casiano Mouriño Maquieira, en uno de los espacios habituales en exteriores, As Praterías-20´00 h.-, y con un programa que resulta recuperación de la temporada que se cerró antes del período estival. Un detalle que necesariamente conviene recordar y es que seguimos condicionados por el tiempo, por lo que ante una situación adversa, no dispondremos de lugar alternativo, por lo que si el tiempo no responde, la velada en cartel quedará suspendida. “De ritmos e melodías”, recurre a una serie de páginas realmente atractivas, y bastantes de ellas tratadas según arreglos de Nahomiro Iwai. Charles Frank Chuck Mangione, un dotado trompetista, fliscornista, además de pianista y compositor, vuelve con “Children of Sanchez”, músico cuyas raíces encontramos en el jazz y las formas dedicadas a bandas sonoras de telefilmes y series, y otras labores para la gran pantalla. Probó desde joven con agrupaciones en las que se integró, para forjarse a gusto y templar escuelas, gozando de la colaboración con solistas consagrados.

Nacido en Rochester, New York, en 1940, recibirá una afortunada influencia en su ambiente musical bajo el influjo de su propio padre y ya desde el período de madurez temprana, sabrá de los beneficios de grandes y míticos talentos, que han dejado huella en la historia del jazz, en especial entre los boppers”, una corriente que mantiene su plena vigencia en la actualidad y en sus derivados. Nombres como los de Art Blakey o el artista de la trompeta rampante, Dizzy Gillespie, el hombre de la sonrisa irresistible. A partir de 1960 y durante un lustro, codirigiría con su hermano Gap, un excelente pianista y arreglista, el “Jazz Brothers Group”, que supondrá el arranque definitivo de un futuro que se convertirá en un patrón a seguir y a partir de entonces, le encontraremos moviéndose con absoluta frescura entre los Joe Romano, Wynton Kelly, Sam Jones. Woody Hermann, Kai Winding o Maynard Ferguson.

Kees Vlak con el tríptico formado por “Passaros coloridos”, “Rumba triste” y “Os Passaros de Carnaval”, otro caso de músico nacido en un entorno musical gracias a su padre, quien veló por su evolución desde muy pronto, y que había tenido como primer maestro a Ru van Veen. Escuela de maestros holandeses que han calado en las programaciones de nuestra Banda Municipal, y que acabaría liderando orquestas de la RadioTV. El Conservatorio de Amsterdam había supuesto un verdadero laboratorio de pruebas para una carrera ascendente, teniendo entonces como maestro de piano a Jaap Callenbach, a comienzos de los años sesenta. Pronto obtendrá primeros galardones en certámenes de composición, tras fajarse a gusto en el mundillo de las músicas de cabaré de WIm Kan. No olvidamos además sus atenciones en arreglos exitosos para banda de viento y bandas de música, cuyo producto se confirma en obras como la que escucharemos.

“Mambo Jambo”, es decir, el mejicano Dámaso Pérez Prado, el artista que supo encontrar la fórmula perfecta para encumbrar al mambo a una dimensión más universal. Era fácil verle crecer en compañía de otros cimbreantes maestros de las músicas latinas, Tito Puente, y demás incombustibles en las disputas sonoras del “Palladium”, una auténtica manifestación de osadías y enfrentamientos. Éxitos por oleadas que se fueron alternando a partir de los cincuenta. El mambo hacía furor entre los entusiastas neoyorquinos, quienes probarían a lo largo y ancho entre las delicias latinas, pero esa forma musical, esperaba al mago con la batuta mágica y ese no era otro que Dámaso Pérez Prado. El popular salón “Tropicana”, que tantas delicias supo repartir, marcó el sello de ese estilo tan irresistible y que tendrá imitadores en países vecinos. Las primeras aventuras, las había ofrecido en 1948, en compañía de sus colegas Kiko Mendive y Mariano Rivera Conde.

“American Graphity”, es lo más genuino de la firma del compositor y arreglista Nahomiro Iwai, quien aporta sus detalles para el tratamiento de piezas especialmente conocidas por el gran público, “La Paloma” de Sebastián Salaverri Iradier, esa pieza que dará el salto al mundo de la lírica y que definirá el estilo de canciones que le convertirán en un músico del que las habaneras, serán con seguridad su mejor cosecha. También otras piezas que se anunciaban como “Andaluzas”, aunque de ello tuviesen muy poco. Su canción “La negrita”, por su especial atractivo, sería usada por el francés Edouard Lalo, en el tercer movimiento de su “Sinfonía Española”, para violín y orquesta, de 1873. Su medio musical y artístico era el del círculo promovido por Joaquín Espín y Guillén, colaborando con el cantante José Cagigal, relacionándose en París con lo más granado de los españoles asentados en la capital francesa. Un par de detalles para completar cartel, “Frenesí”, de A. Domínguez y ”Amapola”, de José María Lacalle, un gaditano que haría carrera en los Estados Unidos, donde fundó el “Teatro Lírico Hispano”.