De vez en cando, dubidemos dos GPS

HAI unhas semanas, os veciños da tranquila aldea de Bustelo do Monte, no concello de Dodro, sorprendíanse da fe cega que teñen os viaxeiros nos GPS. Son moitas as persoas que se achegan ata o monte A Muralla para desfrutaren das vistas e da natureza e, malia haber numerosos carteis indicando a ruta para que os coches non se metan polo medio da aldea, xa que despois se ven en problemas para saír, non lles fan caso ningún aos sinais nin tampouco ás indicacións dos lugareños. Ao final, din os veciños, “fíanse máis dos GPS ca dos sinais. Non se entende”.

E esta sorpresa é a mesma que senten os maiores do Ártico cando ven como a mocidade se perde porque lle fan un caso absoluto a estes aparellos, como lle ocorreu hai uns anos a un grupo ao que tardaron dez días en rescatar.

Os maiores non entendían como puidera acontecer tal cousa xa que na natureza, dicían eles, dispoñían de toda a información para orientarse e sobrevivir como se fixo século tras século nesta zona do mundo. Os esquimós sempre viaxaron polas mesmas rutas orientándose polas estrelas, polo sol, polos tipos de vento –distinguen ata 16 e recoñécenos polos debuxos que deixan na neve–, polo comportamento animal, polas rochas e fitos no camiño...

A fiabilidade de ditos instrumentos nunha zona onde hai meses enteiros de noite, onde o estado da neve e do xeo

varía e se derrete, onde desaparecen os sendeiros... non é moi alta e, por riba,

toda unha morea de coñecementos e

de saberes que se transmitían de forma

oral, de xeración en xeración corren o perigo de desaparecer para sempre, com

o ten alertado en máis dunha ocasión o antropólo arxentino Claudio Aporta e... na nosa terra?

Pois aínda que non temos tanta neve, si moita auga e os GPS tamén aquí contribúen a perder coñecementos transmitidos de pais a fillos. Poñamos un exemplo: os nosos mariñeiros tiñan perfectamente identificadas rutas, ventos, accidentes xeográficos e tamén penedos e rochas no fondo do mar aos que lles poñían nome ata varios quilómetros mar a fóra (o mapa de microtopónimos das Illas Cíes ilustra o que estou a dicir).

Actualmente, xa son poucas as persoas que coñecen todos eses datos e nomes e por iso celebro o éxito de apps como Galicia Nomeada, na que podemos participar, que busca recuperar e salvagardar miles de microtopónimos.

En definitiva, de vez en cando, dubidemos dos GPS e collamos a ruta máis longa ou, mellor aínda, preguntemos aos maiores que, con seguridade, nos han descubrir varios tesouros pendurados na liña do esquecemento.