EL debate electoral para las presidenciales de noviembre en Estados Unidos no podía llegar en un ambiente más caldeado, solo dos días después de que The New York Times publicase un año de investigaciones sobre la presunta evasión de impuestos del presidente. Y después de que su exabogado, Michel Cohen, haya escrito un libro en el que quedan al descubierto las vergüenzas de un hombre al que califica como poco capacitado para el puesto que ocupa. Sin embargo, más allá del cuestionable comportamiento del presidente, lo que realmente importa a los estadounidenses a pie de calle no fue protagonista el martes por la noche.

Las cosas empezaron bien. A los diez minutos el periodista de la Fox encargado de moderar el debate, Chris Wallace, sufrió en sus carnes lo que tantos medios de comunicación de EE. UU. han vivido estos cuatro años: que Trump no les deje hablar. “Soy el moderador del debate”, tuvo que recordarle Wallace. Uno de los primeros temas a tratar, sobre la elección de la jueza conservadora Amy Coney Barrett para sustituir en el Supremo a la recientemente fallecida Ruth Bader Ginsburg, un símbolo del progresismo, deja clara la línea defensiva de Trump. Aquí mando yo. El mandatario ni se molestó en destacar las virtudes de Barrett para el puesto.

A la sociedad que adoró a Ginsburg, defensora de la lucha de los derechos reproductivos y la igualdad de género, le hubiera gustado escuchar los méritos de quien se sentará en su silla. A los mismos a los que les gustaría oír soluciones y propuestas para que el país no vuelva a ser portada mundial con nuevos abusos racistas. Al igual que esos que, desde sus barrios más humildes, necesitan algo de esperanza después de ser los más golpeados por la pandemia. Cuando Biden le pidió explicaciones a Trump por las muertes por covid-19, el republicano le salió por uno de sus temas predilectos: los militares. Siempre ha estado bien eso de no contestar y salir con un cambio de tercio.

La paciencia del candidato que fue vicepresidente con Obama llegó pronto a sus límites, y lo hizo con otro de esos temas de los que Trump no quiere hablar, sin darse cuenta de que son vitales para todos aquellos que se mueren en sus casas por no poder pagar una estancia hospitalaria. La sanidad, desmontada rápidamente desde la llegada del multimillonario a la Casa Blanca, tampoco parece ser elemento central de su programa. La candidata de Biden a la vicepresidencia, Kamala Harris, resumió este aspecto perfectamente en un tuit: he has no plan, no tiene plan.

Tras lindezas cruzadas quedó claro que los improperios de Trump funcionaron, consiguió sacar de quicio a Biden y dejar en duda que este ¿debate? tenga ganador moral. Eso sí, si hay que elegir conclusión, esa la puso Biden, quien en una especie de emulación al rey español fugado, soltó un shut up man. Vamos, que le pidió que se callase, quizás lo que muchos estadounidenses estaban pensando desde el sofá de sus casas. Como espectáculo televisivo no estuvo mal. Como debate electoral para definir el futuro de una de las principales potencias mundiales deja todo que desear.