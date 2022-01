Debate e votación da reforma laboral

O que o PSOE e UP pensaban que ía ser un Decreto Lei de tramite no Congreso, no que reforzarían o seu discurso, máxime contado que se trata dun texto aprobado pola patronal e os sindicatos CC.OO. e UGT, porén todo indica que vai ter máis atrancos dos esperados. Unha oposición dura, non coa dereita como é norma (cando non governa), senón coa esquerda, representada esencialmente polo nacionalismo catalán, vasco e galego. Vai ser así porque a Casado e compañía o sector empresarial e os medios de comunicación tiráronlle das orellas, porque opoñerse implica facelo contra a reforma laboral de Rajoy, xa que o novo Decreto consolida o esencial daquel texto. Daquela que a esta altura xa se fale dunha abstención do PP. Se fose así o PSOE+UP terían garantida a aprobación do Decreto tal como quere a patronal: sen mudar unha coma. Ademais, Ciudadanos manifestou a súa predisposición a votar a favor, xa que hai aspectos desta reforma que coinciden coas súas propostas.

Polo tanto, as posibilidades de que o Decreto Lei non se aprobe son limitadas. Agora ben, dado a confrontación verbal permanente entre os grandes partidos estatais, incidindo máis nas formas que nos contidos, a opción dun rexeitamento non se pode aínda desbotar.

Sen dúbida é importante que o Decreto Lei non se aprobe, ou que se modifiquen moitos artigos e se inclúan outros. Por exemplo, que prevaleza o convenio (de empresa, provincia, autonómico, estatal) que teña as condicións salariais e laborais máis favorábeis ao traballador/ra. Que os ERE teñan que ser aprobados pola administración despois de escoitar ás partes, e que exista xustificación económica real. Outro aspecto esencial é que se recuperen os salarios de tramitación por despido, etc... En resumo, como afirmaba o secretario xeral da Confederación Intersindical Galega: “os cambios introducidos son insuficientes, inxustos ou inexistentes, polo que se a anterior reforma era mala esta aínda é peor. Unhas modificacións feitas con métodos antidemocráticos e excluíntes, que se pactaron no marco do chamado diálogo social e á marxe dos ámbitos institucionais aos que as organizacións sindicais máis representativas teñen dereito, entre elas a CIG”.

Tampouco se pode obviar, que mesmo que o Parlamento convalide o Decreto tal como foi enviado polo Governo pode ter un forte custe político especialmente para Unidas Podemos, mais tamén para o PSOE, xa que teñen que confrontar coa oposición dunha parte importante dos partidos da esquerda e das centrais sindicais con capacidade mobilizadora (14 centrais asinaron un comunicado en contra da nova reforma). Aquelas persoas que lean o texto, escoiten o debate, non poderán obviar que a critica veña desde as forzas máis combativas na defensa dos dereitos sindicais e laborais, así como o feito evidente de que non se derrogou a reforma do PP, tal como se comprometeran no acordo de lexislatura PSOE+UP. Ademais, a nova normativa aplicarase e veranse os seus resultados. Ou sexa, será evidente se resolve ou non a precariedade, que non se reduce só ao tipo de contrato. Por exemplo, a patronal hoxe está premendo moito sobre a flexibilidade da xornada laboral.

Polo tanto, mesmo sendo o esencial que o Decreto se modifique no Parlamento ou non se aprobe, non é menos importante o debate político respecto de cal é a postura que mantén cada central sindical e partido na esquerda, dado a transcendencia do tema polo que afecta en relación coas condicións laborais e de vida da clase traballadora. Polo que é moi importante socializar ao máximo o debate sobre o Decreto Lei (no sindicato, na fábrica, nos medios de comunicación, no parlamento e outras institucións). Xa que é fundamental para que a sociedade reflexione e tire conclusións sobre o papel na práctica de cada organización en momentos decisivos, para alén do relato e dos discursos en época electoral ou para quedar ben co auditorio nun acto ou concentración. Debate, participación e protagonismo, da clase traballadora son esenciais para a democracia.

https://obloguedemera.wordpress.com/