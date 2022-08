Debatir, ¿pose o verdad?

ARRANCANDO el curso político tras este paréntesis de un tórrido agosto en el que los incendios y la incertidumbre marcan y han marcado presente y futuro, la palabra casi mágica y empleada con benevolente retranca, es la de debatir. Pero dos no debaten si uno no quiere, como aquello del discutir. Son tantos los desafíos, los retos y las dificultades que se están convirtiendo en una suerte de mantra recurrente y que corre el riesgo que la sociedad y el ciudadano acaben marginalizando hacia ese espléndido lugar llamado indiferencia. Tal es o puede ser el hartazgo que vuelven a generar algunos partidos y algunos políticos que corremos ese riesgo de pasotismo y pasividad. Y es que tanto tiempo tratando de que el lodazal y la falta de transparencia y pedagogía explicativa necesaria inunde el cambalache de lo público que todo puede acabar cansando y hastiando cual estrategia clara. Y a buena fe que a veces, esa parece ser la pauta y la tónica.

Hoy parece que se quiere hablar, debatir, contrastar. Pero ¿hay voluntad o es algo más que una pose? El gobierno hace números en una geometría invariable pero que de momento le apoltrona en Moncloa. Subirán el precio sus socios de gobierno y los de la coalición y más ante unos presupuestos a la vuelta de la esquina y que sirvan para disimular la verdadera situación de dificultad en la acción de gobierno en la que nos hemos instalado. Ya no valen los insultos y la demagogia superflua frente al líder de la oposición. Como éste bien apuntilló en frase lacónica y contundente, no viene a insultar a Pedro Sánchez, sino a ganarle y desalojarle de Moncloa. He ahí el profundo nerviosismo del gobierno y varios ministros que acuden raudos y solícitos a la llamada absurda de la mediocridad en política. Parece que no hay ideas, solo amagos de iniciativas que no conducen a ningún lugar. Salvo resistir y aguantar en el poder por el poder.

La oposición espera, como hizo Rajoy en 2010 y 2011 hasta que vinieron bien dadas ante la deriva e impotencia del gobierno Zapatero y la constatación pública de la falta de liderazgo y de toda iniciativa, pero ¿puede este país sentarse y esperar a que algo cambie?