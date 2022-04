Debussy y César Franck, por la “OSG”, dirigida por Víctor Pablo Pérez

Concierto de la “OSG” dirigido por quien fuera titular Víctor Pablo Pérez, en el Palacio de la Ópera de A Coruña-20´00 h.-, con dos obras de repertorio francés, “L´enfant prodigue”, de Claude Debussy, destacando como solistas la soprano Raquel Lojendio, el tenor Mauro Peter y el barítono Gabriel Bermúdez, y la “Sinfonía en Re”, de César-Auguste Franck. Un Debussy de juventud por esa composición de 1884 y que poco antes, había asistido a la docencia de órgano del propio César Franck, motivado por la admiración que le inspiraba su oratorio “Les Béatitudes”, aunque se sintiese distanciado del sentido de la modulación escolástica, al tiempo que ejercía como acompañante de la “Coral Concordia”, de C.Gounod. Un período que tendrá como reconocimiento la consecución del “Prix de Rome”, que había intentado un par de años antes, sin superar la fase preliminar, tomando un texto de Segur “Salut printemps”, atendiendo a las exigencias más conservadoras del tribunal. No cejará de probar con nuevos trabajos como “Invocation” o la cantata dramática “Le Gladiateur”, sobre Émile Moreau, un sucedáneo de Massenet, obra diestra por su curiosa orquestación, quizás ligeramente wagneriana en la que se expresaban el citado Massenet- “Herodias”-, y Lalo-“El rey Isis”-, aunque la obra de Debussy, recibiese tan solo un segundo premio, por detrás de su compañero Paul Vidal.

Habrá otra prueba con una adaptación a cuatro voces y coro de “La primavera”, pieza de Jules Barbier, libretista de Gounod en “Faust” y que para François Lesure, era más bien prudente sin quedar exenta de algunos errores escolares. Su destino, tendrá que consolarse con un cuarto premio, a la espera del ansiado máximo galardón con “L´enfant prodigue”, con el que lograría plaza para los dos años en la Villa Medici, de Roma. No obstante, no dejará de confirmar sus impresiones: “Heme aquí en esta detestable ciudad; y le aseguro que mi primera impresión no es buena. Hace un tiempo horrible, lluvia y viento. Reconocerá Vd que para encontrar el mismo clima que París, no hace falta venir a Roma”. La obra que nos afecta, ligeramente al margen del repertorio habitual, como “Le Gladiateur”, confirma que ya contaba con experiencia suficiente, gracias a su formación adquirida, obra limpia y sin incorrecciones, en el estilo de la época, eficiente y de contrastado colorido y emoción, que resulta incluso conmovedora, aunque no es la música que desea seguir componiendo.

Obra que sus connotaciones personales, resulta una “scéne lyrique”, con texto de Édouard Guinaud, y que estrenará en París e junio de 1884, tras la beca lograda para su estancia en la Académie des Beaux Arts. Solistas para esa presentación, había sido Rose Caron- Lia-; Ernest Van Dyck- Azaël- y Émile-Alexander Taskin-Siméon-, recibiendo una posterior orquestación de André Caplet- 1907-, para el Festival de Sheffield, dirigido por Henry Wood. Recientemente, el 2021, George Morton, realizará una versión camerística para la Opera Location de Shefield. Obra no muy extensa pero atractiva a través de sus pasajes: Un “Prélude”, un Air “L´anné en vano chasse l´anné”; la pieza de “Azaël”, “Pourquoi m´a- tu quitte”; el recitativo “Eh, bien, encor des pleurs!”; el cortejo con un air de danza; el recitativo y air “Ces airs joyeux; o temps , à jamais effacé”; nuevo recitativo y air “Je m´enfuis”, el dúo “Rouvre les yeux à la lumière”; el air “Mon fils est revenú; Plus de vains soucis”, para cerrar con el trío “Mon coeur renâit à l´esperance”. Debussy, en “Monsieur Croche et otres ecrits”, se descargaba a gusto del temido “Prix de Rome”: “Cabe opinar en primer lugar, que es una institución estúpida...opinión que se traduce generalmente por ese apóstrofe: En fin, caballero! ¿Quiere Vd. decirme por qué se envía los músicos a Roma? La respuesta es que esta institución se ha convertido, en ciertos medios, en una superstición. Haber obtenido el Premio, resuelve el problema de saber si uno tiene o no genio”.

César Franck, el fundador de la moderna escuela francesa en la que se formaron V. D´Indy, G.Pierné, C.Benoit, E. Chabrier, P. Dukas. H.Duparc o G.Lekeu, era de hecho un músico polifacético que acabará acuñando el sello reconocible de “franckisme”, y un reflejo será esta “Sinfonía en Re”, una dedicatoria sentida a Henri Duparc, además de un testimonio artístico primordial, idea de esa renovación de esta forma musical tan querida, contando con el estreno parisino a cargo de Jules Garcin, en el Conservatorio de la capital, aunque fuese recibida con ostensibles reticencias. El “Lento. Allegro non troppo”, queda enmarcado por la entrada de la cuerda grave a la que responden los violines, en actitud meditativa en esa propuesta del “Lento”, en un pretendido juego de tonalidades que nos trasladan al “Allegro non troppo” y que recupera el motivo de partida. Destaca en esencia el desarrollo profusamente cromatizado, permitiendo el mantenimiento del equilibrio en su conjunto.

El “Allegretto”, viene condicionado por el corno inglés claramente melancólico para rendirse al acompañamiento de arpa y cuerdas, en un contenido “pizzicatti”, que evoca una marcha fúnebre. Una forma de “Scherzo”, sobre trémolos de cuerdas, mantiene la actitud del tempo y con el final del “Allegretto”, nos acercaremos a una poética embriagadora. El “Finale. Allegro no troppo”, recupera temas anteriores sobre nuevos elementos en su persistencia en la forma cíclica, impulsada por una actitud febril, muy dentro de sus planteamientos estilísticos, partiendo en especial por la melodía del corno inglés que conducirá a un portentoso “tutti”, en el que algunos fieles entusiastas, encontrarán una aspiración de arrebato místico.