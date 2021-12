EL periodista Bieito Rubido, exdirector de ABC, acaba de publicar un interesante libro de análisis sobre la profesión periodística, recuerdos, juicios y memorias bajo el título Decir la verdad. Como cuarenta años de oficio no me hicieron dejar de creer en el periodismo. El libro es ante todo un severo juicio crítico sobre el propio ejercicio de la profesión periodística en España, en el que no ahorra apreciaciones rotundas hacia los errores, excesos y vanidades de los periodistas.

Rubido reclama para los profesionales mayor compromiso ético con la verdad y menos dependencia de los políticos y otros poderes que pueden contaminar el mensaje. Se mete, pues, en un terreno pedregoso, sobre todo desde su propia experiencia de haber dirigido un diario conservador con una irrenunciable línea editorial e ideológica.

En ese sentido, el libro es un homenaje a la propia historia y todo lo que se ha realizado con el diario ABC, desde su compromiso monárquico a su sentido abierto a reconocer los méritos de otros, del que es expresión el propio premio Mariano de Cavia.

La propia peripecia vital de Bieito al frente de ABC nutre la parte magra del libro, dando cuenta de sus propias recuerdos e impresiones por la serie de experiencias que le proporcionó haberse relacionado al máximo nivel con personalidades de relieve de todos los ámbitos que gobiernan el país, del Gobierno, la cultura, la judicatura, el congreso y la economía, de modo que sus juicios sobre los citados personajes son de lo más variado y no siempre positivo. Esta es una parte especialmente interesante por lo que tiene de relato de proximidad con todos los poderes, ante los que Rubido siempre supo desenvolverse bien.

Hay una lección realista y de humildad en el relato de su experiencia en cuanto a que el puesto de director de un periódico es el más comprometido de la redacción. Siempre admiramos su cordial bonhomía e inteligencia.

Es curioso que yo, en estos días, le devuelva un calificativo cariñoso que me dedicó hace años, al considerarme un “periodista habilidoso” (de lo que no se acordaba). Habilidoso él que desde muy joven hizo una brillante carrera, de la que este libro es sólo una crónica inicial, pues le queda mucho por escribir.