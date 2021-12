Defender o Estado do Benestar

Escoito ás veces falar a cidadáns queixándose de que haxa xente que está a cobrar unha pensión non contributiva ou a Risga cando eles pagaron as súas cotizacións durante anos.

Quéixanse de que algunhas persoas tiveron cartos para cotizar e non o fixeron. Hai casos de mulleres que traballaron no rural e non cotizaron, era o home quen cotizaba e a muller quedaba sen facelo.

Isto é unha proba máis da sociedade machista que aínda sufrimos. Diante deste caso temos que combater dúas actuacións; unha, a propia base do machismo que está detrás do feito de que houbo moitas mulleres que non cotizaron no seu momento e dúas, evitar caer en demagoxias e defender sen tregua o Estado do Benestar.

Trátase de evitar que a xente morra coa fame ou co frío tirados nas rúas.

Un Estado membro da Unión Europea non pode permitir que parte da súa cidadanía pase penurias extremas.

Europa é o berce da civilización occidental, aquí o que toca facer é ampliar o Estado do Benestar e non reducilo. E tamén toca, penso eu, rematar co alarmismo de que é posíbel que o noso sistema de pensións estoupe e non sexa quen de asistir a todos os seus afiliados.

Este discurso de que vai haber unha xeración de cidadáns que non vai cobrar as pensións é alarmista, irresponsable e populista. Parte da cidadanía ao escoitar este discurso colle medo e a consecuencia é que queiran recortar o Estado do Benestar; cousa que por sorte temos garantida na Unión Europea.

O primeiro país do mundo onde se cobraron pensións foi na Alemaña, en Europa. Daquela o Partido Comunista da Alemaña tiña moita forza e o capitalismo decidiu aplicar esta medida para pacificar a sociedade. Ter unha sociedade sen problemas económicos extremos garante, tamén a paz social.