Defensa de la vida y libertad de expresión

EL movimiento provida, y una gran parte de la población española nos sentimos invadidos por sentimientos diversos: perplejidad, temor, dolor, rebeldía, pena, incredulidad..., ante la proposición de Ley publicada en el Boletín de las Cortes del 21 de mayo último, promovida por el PSOE.

En ella se propone limitar y castigar con pena de cárcel de entre uno y tres años, el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de los movimientos provida, cuando difunden sus ideas sobre la maternidad y el aborto y ofrecen ayuda, acogida e información a las mujeres embarazadas.

Esta iniciativa legislativa considera que la presencia de los voluntarios provida en las proximidades de las clínicas que practican el aborto es una forma de coacción a las mujeres que acuden a ellas con el propósito de “interrumpir voluntariamente el embarazo”, porque condicionan su decisión y, por lo tanto, limitan su libertad.

La coacción es un delito, ya recogido en el Código Penal, que consiste en impedir a alguien, mediante violencia, que haga lo que quiere hacer u obligarle a hacer algo que no quiere hacer.

Me hago y les hago a ustedes, lectores, al PSOE y a las organizaciones abortistas, las siguientes preguntas: ¿usan la violencia los movimientos provida o amenazan?, si ya está regulado el delito, ¿por qué es necesario reiterarlo?, ¿no se están condicionando y coaccionando con esta norma el ejercicio de la libertad de expresión?, ¿o es que la libertad de expresión se reserva para lo que le gusta oír al Gobierno, a sus socios y votantes?

Son muchos los abortos en los que la mujer se ve abocada a tomar la decisión sola, sin recursos, sin apoyos familiares, con desesperación, sin información y otras circunstancias difíciles. Entre estas últimas, la ausencia de la otra parte, que, en muchos casos, por cobardía y egoísmo, aconseja, influye en la decisión y financia el aborto, para quitarse un problema de encima, o recurre al más expeditivo “si te he visto no me acuerdo”.

Las asociaciones provida pueden prestar una importante y eficaz ayuda en los ámbitos indicados más arriba, a las mujeres que, tras una decisión informada y reflexiva sobre su situación y las alternativas posibles, deciden libremente continuar con su embarazo.

Con la eutanasia sucede algo parecido: las ayudas públicas para la atención anímica y material a los familiares cuidadores y al propio paciente, que hoy son insuficientes, pondrían en evidencia la oportunidad de la ley y su aplicación real.