Del 15-M a Godard

EN el décimo aniversario del 15-M, prensa y TV dedicaron crónicas a este movimiento social, y lo hicieron en los mismos días en que se divulgaba una foto de Iglesias con un libro (¡¡Me cago en Godard!!) como un Sansón rapado que, perdida fuerza en moños y coletas, regresaba a su gusto privado por el cine tras su periplo de fracasos políticos y sus éxitos de proyección social y promoción personal.

En cuanto al libro, mi generación ya había aprendido que el cine americano es más apreciable de lo que creía la progresía intelectualista –con su gusto a lo Errejón por términos abstrusos, y sus correspondientes películas oscuras, lentas, necesitadas de intérprete–, aunque yo no personificaría esto en Godard. También en política mi generación (no los sectores más izquierdistas) ya había aprendido que transformar a mejor en sentido positivo y duradero es lento, difícil y requiere paciencia y una pedagogía que justifica consensos, de modo que el político es más una silenciosa matrona que un vociferante que habla con abstracciones y reparte airado calificativos.

Iglesias manifiesta la influencia de imágenes y quizá se creyó Lenin en la estación Finlandia, pero un político no polariza en su contra a las mayorías sociales salvo que piense en la inevitabilidad de una confrontación violenta. Muy adolescente.

El 15- M, de donde él venía, no lo era. No es inmadurez que los jóvenes protesten porque no saben qué hacer con su vida salvo marcharse. 1968 también pudo parecer inmaduro a tecnócratas que deshumanizan el mundo e ignoran la amplitud de sus cambios. El 15-M fue un amplio movimiento social que respondía al malestar dejado por una crisis de financieros y banqueros irresponsables, gran naufragio que en España reconoció su presidente solo cuando dos llamadas le advirtieron que el agua le llegaba al cuello.

Con la pandemia le hubiera ocurrido lo mismo porque las virtudes de un presidente son reactivar la producción y consumo, tapar agujeros sociales, promover la unidad y cooperación nacionales y reconocer las crisis. La acrítica endogamia partidista que colonizó la sociedad hizo posible el giro populista del PSOE. Hasta que con el tiempo lo mejor por conocer acabó por hacer bueno a lo malo conocido.