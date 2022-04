Del duelo heroico a los cadáveres ultrajados

Comenzaba el siglo VII a.C. cuando en la isla griega de Eubea dos ciudades, Cálcide y Eretria, entraron en guerra por la posesión de la importante llanura agrícola de Lelanto. Antes de comenzar las hostilidades firmaron un tratado que prohibía utilizar en las batallas las armas arrojadizas, piedras y flechas, porque eso suponía romper las normas de hacer la guerra. Los griegos se enfrentaban en campo abierto en una formación cerrada, la falange. Cada ejército marchaba al compás de la música de flauta y sus soldados iban armados con casco, escudo, coraza, grebas para proteger las piernas, y lanza y espada. Los flancos de la falange iban protegidos por la caballería para impedir que se viesen sorprendidos por la falange enemiga, y la batalla se resolvía en un choque frontal.

Acabada la batalla, vencedores y vencidos recogían a sus muertos y heridos y el vencedor alzaba un triunfo con las armas del vencido, que así reconocía su derrota. En la guerra se respetaban las “leyes no escritas” o normas sagradas que regulaban las treguas, exigían respetar los santuarios, garantizaban el paso por territorios neutrales y prohibían los saqueos indiscriminados, las destrucciones de casas o cosechas y establecían que los vencidos debían ser vendidos como esclavos y no masacrados. Todo ello era así porque se consideraba que la guerra era parte de la civilización, y que los griegos no debían combatir como los bárbaros; por lo menos en teoría.

Para evitar el enfrentamiento entre ejércitos se podía hacer una negociación con el fin de regular un duelo, o combate singular, entre dos guerreros, o entre grupos iguales por cada una de las partes. Se acordaba que los ganadores del duelo lo serían de las batallas y que los vencidos se retirarían. Conocemos muchos ejemplos de esto en la mitología y la historia antigua y en la Edad Media. En la España medieval existía un cargo, el “alférez del rey”, que era un guerrero, como el Cid del poema, que combatía en duelo en nombre de su rey. Estos combates en duelo eran los más honorables, por ser públicos, tener reglas y porque se exigía siempre el respeto a los cadáveres de los caídos.

En la Ilíada tenemos un combate singular entre Héctor y Patroclo, pactado para rendir la ciudad, y vemos cómo Aquiles, el gran amigo de Patroclo, se venga de su muerte matando a Héctor y negándose a entregar el cadáver a su padre, el rey de Troya, lo que era el mayor de los ultrajes, como lo fue en la tragedia de Tebas que el rey Creonte negase la tumba a Polinices, muerto en duelo contra su hermano Eteocles. Antígona, hermana de ambos, perderá la vida por arrojar un puñado de arena sobre el cadáver de su hermano, sepultándolo así de modo simbólico.

Los héroes mueren en combates cara a cara entre iguales. Cada combate, como cada batalla, es un ritual, y un ritual también lo era el entierro de los caídos. Cuando un guerrero mata a otro que no se puede defender, la lucha deja de ser heroica, y es por eso que se prohibieron las armas arrojadizas, que matan a distancia, del mismo modo que no se debía combatir de noche, como hacían algunos pueblos bárbaros, o tender emboscadas.

En realidad los griegos sí utilizaban las emboscadas y la sorpresa y pasaron a utilizar armas cada vez más complejas en la tierra y el mar, iniciando así la carrera de armamentos en la que el mejor armado acaba con quien no se puede defender. Si tengo una larga espada puedo matar a quien solo tiene un cuchillo; sin embargo eso no se considera anti-heroico si se hace a plena luz y frente a frente. Eso será así cuando la superioridad técnica haga que uno de los dos guerreros no se pueda defender, ya sea del poder de la flecha, envenenada o no, del disparo de una catapulta, del fuego arrojado con una máquina o de la embestida de un elefante. Cuando así sea podremos ver como poco a poco la muerte deja de ser heroica y el combate se va convirtiendo en un proceso de producción de cadáveres.

En 1415 la caballería francesa, formada por los nobles guerreros, fue aniquilada por los plebeyos arqueros ingleses en la batalla de Agincourt, porque sus armaduras eran penetradas por las nuevas y potentes flechas. Ya en la antigüedad los caballeros partos, así como luego los mongoles, derrotaban a sus enemigos con flechas desde sus caballos cuando se daban a la fuga. Provocaban su persecución y pasaban a disparar de espaldas, quedando así sus perseguidores inermes. Si esto fue así con las flechas, ¿qué decir de los disparos de pistola o mosquete, o del uso de la artillería contra los caballeros o la infantería? Evidentemente que acaba con el modelo de la guerra caballeresca y noble y abre paso a los cadáveres destrozados de los caídos en el campo de batalla. Y es que la mejora de las armas incrementa las heridas y los traumas de todo tipo, haciendo poco a poco de la batalla una carnicería.

Decía el Mariscal Montgomery, que sabía mucho de esto, que “la guerra consiste en llevar a los obreros al frente para que se dejen matar”. Esto es muy cínico, muy triste, pero también una gran verdad, porque desde que nace la batalla de materiales, con la combinación de armas de fuego de repetición: fusiles y ametralladoras, con el uso eficaz de la artillería, concentrada en puntos concretos del frente, y luego de los tanques, la aviación, los gases, hasta llegar a las armas nucleares, una batalla es un cálculo en el que el estado mayor calcula las bajas propias y del enemigo en abstracto -luego los acontecimientos le puede dar, o negar la razón. Sabemos que en principio para atacar una posición se necesitan 3 atacantes por defensor, porque 2 pueden ser bajas. Naturalmente todo depende de los medios de cada una de las partes, de la habilidad de los mandos y la voluntad de combatir de las partes.

Pero el problema no es solo ese. Desde que nace la batalla de materiales, los ejércitos dependen de la industria de armas y municiones, de sus medios de transporte y sistemas de comunicaciones, y por eso las industrias y sus trabajadores, las carreteras, los arsenales, las ciudades y los centros de información y observación pasan a ser parte de la batalla. Sin barcos no hay guerra naval, por eso los astilleros son un objetivo tan importante como los barcos, y lo mismo pasa con las fábricas de aviones y ordenadores. Pero como los soldados comen, se visten y es necesario curarlos, toda la industria alimenticia, farmacéutica, y de todo tipo pasa a ser parte de la guerra. Y como esas industrias están en las ciudades ya no hay distinción entre combatientes y civiles, muertes heroicas y masacres, sino que solo quedan la destrucción y los cadáveres ultrajados.

En la II Guerra mundial murieron 25 millones de personas en la URSS; de esos 8 millones eran soldados. En Alemania cayeron 3.200.000 soldados y 2,5 millones de civiles. En Polonia se asesinó a 3 millones de judíos por parte de los alemanes, murieron 2,5 millones de civiles y 300.000 soldados. En la China hubo 8 millones de civiles muertos y 3,5 de soldados y en los EE. UU. murieron 160.000 soldados, no habiendo civiles muertos en los bombardeos, porque no los hubo.

En la I Guerra mundial los aviones comenzaron utilizándose para hacer reconocimientos y corregir el tiro de la artillería, luego lucharon en duelos parecidos a los combates singulares, que prácticamente no tenían utilidad, hasta que se ordenó a los aviadores ametrallar a la infantería. Hubo resistencia a ello, ya que era un crimen, porque la infantería no podía defenderse, pero luego se hizo y también se pasó a bombardearlos. Casi no se hizo con las ciudades porque la potencia de fuego era muy pequeña y para eso era mejor la artillería. Fue en la II Guerra mundial cuando comenzó a generalizarse ese bombardeo. Primero lo hicieron los alemanes contra Inglaterra. Inglaterra respondió, de día y de noche, y los EE. UU. y su poder industrial permitieron hacer aviones en masa, formar a adolescentes como pilotos e iniciar el “bombardeo masivo de saturación”. O lo que es lo mismo, marcar un área extensísima y hacer que cientos o miles de aviones la recorriesen lanzado bombas.

Se sabe que esos bombardeos no acabaron con la industria alemana, pero sí con la vida de esos millones de civiles. Curtis Le May, jefe del mando de bombardeo americano en 1945, arrasó un sector de Tokio en vísperas de Hiroshima, lanzando bombas incendiarias y matando a 150.000 personas. Anteriormente ya había sido quemada por miles de bombardeos la ciudad de Dresde. En 1945 los EE. UU. solo tenían dos bombas atómicas, una de uranio y otra de plutonio. No fueron ellas las que precipitaron la rendición del Japón sino la llegada de un ejército de un millón de soldados soviéticos listos para desembarcar en él. Se pensó que rendirse a los EE. UU. sería mejor que a Stalin.

Cuando despegó el Enola Gay tenía la orden de lanzar su bomba en el lugar que mejor se viese de entre varios objetivos, que no eran esenciales desde el punto de vista militar. Por desgracia para Hiroshima, su cielo estaba despejado. Se dudó si lanzar la bomba de plutonio, pero se hizo para probarla, quedándose los EE. UU. sin arsenal nuclear. La URSS tardaría años en tener el suyo, y por eso algunos generales pidieron un ataque nuclear contra ella. McArthur fue cesado por Eisenhower por querer acabar la guerra de Corea con otras de esas bombas. Desde entonces nunca se han vuelto a usar, ni siquiera se ha insinuado tal cosa, hasta que en febrero de 2022 los halcones, civiles y militares, de los dos bandos volvieron a exhibir las suyas, alardeando de nuevas cosechas de cadáveres ultrajados.