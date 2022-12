Demasiado bonito para ser verdad

¿Es cierto que a Javier Lambán no le da órdenes ni Moncloa ni Ferraz? “Al presidente de Aragón, no le marca el paso ni Moncloa ni Ferraz”, aseguró en Onda Cero el líder maño, quien sí admitió que hubo toque de atención desde la sede socialista tras asegurar que a España y al PSOE “le habría ido mejor” con otro líder, en referencia a Javier Fernández. El barón, que tras la llamadita rectificó al instante reconociendo su “error inmenso”, sale ahora sacando pecho de independencia asegurando que, en realidad no fue el secretario de Organización, Santos Cerdán, quien le apretó las tuercas, sino que la decisión de dar marcha atrás en su desafío a Sánchez la tomó él. Sería bonito si fuera verdad.

¿Serán capaces Arrimadas o Bal, que se van a enfrentar en primarias, de resucitar Ciudadanos? Gane quien gane lo va a tener difícil. Puede que en las generales los naranjas obtengan algún diputado, pero muchos de sus concejales o cargos autonómicos ya se están buscando la vida por otro lado. Con Albert Rivera, el partido pudo haber sido pieza clave en la gobernabilidad, pero sus malas decisiones bien podrían haber liquidado el proyecto para siempre.

¿Cuando se sabrá qué y quienes están detrás de las misteriosas cartas explosivas o ensangrentadas? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.