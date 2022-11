Democracia en peligro

LA advertencia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante su intervención en un acto de la Convención nacional Demócrata, acerca de que la “democracia está en riesgo” en su país, no es una declaración más para animar a los ciudadanos a votar el próximo 8 de noviembre en las elecciones de medio mandato en la que se renovará la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, con muchas posibilidades de que en ambas cámaras se consolide la mayoría del partido Republicano. Las elecciones no pintan bien par los demócratas porque la situación económica con una inflación galopante y una subida de los tipos de interés bancarios no le favorecen, pero en este caso no se trata solo de economía sino de algo más profundo, del cuestionamiento del todo el sistema democrático.

Los candidatos republicanos, la mayoría de ellos han emprendido una campaña de desprestigio del sistema electoral según el cual si pierden las elecciones en sus circunscripciones será porque se habrá producido un fraude y no se habrán recontado bien los votos. Es la misma estrategia que utilizó el expresidente Donald Trump, que aún hoy mantiene que le robaron la Casa Blanca y no ha reconocido su derrota. Pese a que no todos los republicanos están incluidos en lo que se denomina sector MAGA, acrónimo de “Hacer a Estados Unidos Grande Otra Vez”, heredero del American First que Trump utilizó en su campaña electoral, es este grupo el que cuenta entre sus filas a los candidatos y dirigentes republicanos más beligerantes contra la administración Biden, con secuelas como que muchos de ellos ni tan siquiera han condenado el asalto a la casa de la presidenta de la Cámara de Representantes en el que resultó herido su marido.

Si los republicanos obtienen un resultado contundente, no habrán hecho sino poner una alfombra roja para que Trump vuelva a ser candidato en las próximas elecciones si antes la comisión de investigación sobre el asalto al Capitolio no determina sus responsabilidades en ese intento de golpe de Estado.