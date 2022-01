Democracia en retroceso

NO es ésta una expresión elegida al azar. Al contrario. Pero, en verdad, ¿está la democracia en peligro o el sistema de valores democrático? Las amenazas son muchas. Y no, no hablo ni quiero emplear vocablos que solo el tiempo pone de moda, la resiliencia ni el metaverso. Hablo de la realidad. De la pérdida de adhesiones a lo que verdaderamente simboliza, significa y es una democracia. La hemos degradado. La corrupción en el sistema, desde dentro y desde fuera, la ha prácticamente erosionado toda vez que se ha perdido la confianza en la misma sobre todo por la actitud de unos y de otros empedrando el camino consciente y deliberadamente a su propia destrucción.

Los populismos de un lado y de otro simplemente han aprovechado esa tierra yerma de descontento y aridez hacia el sistema acompañada por el olvido y el profundo desagradecimiento cuando las cosas vienen mal dadas. No ha habido en España institución que no quedara al margen de la corrupción. Todas. Y si no, alguien debería decirnos claramente por qué y la verdadera razón de que un ex jefe de Estado esté fuera de España. Pero hasta en esto se escamotean las palabras y las frases se llenan de la orondez del vacío más absoluto.

Malos tiempos, donde la epidemia y las olas no ayudan. Donde el miedo, la incertidumbre, el no atisbar una recuperación económica dinámica, donde la debilidad política y el simplismo del discurso político y el juego de golpearse sin rumbo y sin tino entre tirios y troyanos hace el resto. Faltan mimbres, sobra cabreo, falta inteligencia, sobra brutalidad, faltan ideas y fuerza para llevarlas a cabo, sobra catastrofismo y el todo vale con tal de derribar y sobra igualmente mucha, tal vez, demasiada, soberbia.

2022 debería ser un año de catarsis, de salida de este aciago túnel de indefinición, impase e impotencia casi absoluta. De un dejar hacer por el simplemente hecho de hacer donde nada se estructura y menos se organiza y jerarquiza. No hay ideas. No hay proyecto. No miren ni a Gobierno ni menos a la oposición. El solar está desmadejado por doquier. Si en unos lares existen tales mimbres en los otros, da idéntico pavor.

Qué país. Qué sociedad indolente y al mismo tiempo quejica de todo, pero donde ya no quiere confinamientos ni aislamientos y donde ya se cree que el contagio masivo puede ser una solución idónea. Nadie explica nada. Nos creemos las cifras que nos dicen y otras igualmente si fueran diferentes o quizá incluso ya no nos creemos absolutamente nada. Sobran corifeos mediáticos. Falta responsabilidad y credibilidad y la hojarasca es esa costra que sigue año tras año devorando nuestra débil democracia acribillada por la estulticia simultánea de todos nosotros.

Nadie sale en su defensa. Solo la grandilocuencia estúpida de alguna vana retórica que no sirve absolutamente para nada. El resto, profundo silencio en platea. La platea de las vanidades efímeras y donde todos esperamos a que otros hagan. Voces que claman en el desierto de muchos. Donde nos quejamos del otro. Donde vemos una amenaza al distinto y al diferente que solamente pretende tener los mismos problemas que nosotros. El mal llamado primer mundo que es incapaz de exportar lo mejor y sí lo peor.

Malos tiempos para la democracia si no sabemos enderezarla y caemos en las manos de populistas sin ideas ni proyectos. Aunque de estos ninguno vamos sobrado. Que triste cantinela. Veremos cómo terminamos de recitar un año que ha empezado con la eterna marcha radeskiana en los añorados y cansinos valses vieneses.