Demolición

FÚTBOL es fútbol, como decía Vujadin Boskov, pero muchos creen que en realidad es algo más que eso: un indicador del ánimo, un medidor del prestigio. Sea lo que sea, lo cierto es que las cosas tienden lastimosamente a empeorar en los tiempos que corren, cada noticia es superada de inmediato por otra más negativa y más frustrante, como si se tratara de una competición autodestructiva. Viendo el partido del Barça contra el Bayern la otra noche muchos se habrán preguntado si no es esta la puntilla definitiva al mundo tal y como lo conocíamos. Si Messi es un dios para sus innumerables seguidores y este partido certifica su caída deportiva, su adiós definitivo a la edad de oro, ya se puede afirmar que el apocalipsis no tiene remedio: el fútbol era nuestra última representación internacional, o eso me parecía, y ahora vivimos una especie de gran extinción, también en esto.

La derrota del Barca ha sido sonora, estruendosa, diría yo, quizás la más brutal de su historia reciente, y desde luego de su historia de Europa, pero sucede a la del Atlético de Madrid, en sólo 24 horas (de la que se hablará poco o nada, porque lo del Barça lo ha devorado todo), y también a la del Real Madrid, que no logró pasar a la final de Lisboa. Es obvio que el universo mediático en el que habitamos se mueve por símbolos, por imágenes de impacto, y pocas hay como la de Messi con la mirada perdida, como si no comprendiera muy bien en qué momento se jodió el Perú. Esa sensación de desvalimiento y flojera física que ofrecía el equipo blaugrana la otra noche, salvo en los primeros minutos, parece una representación perfecta de la flojera que nos envuelve, de la confusión y la perplejidad contemporánea. Y, también, refleja esa idea de que nada es ya como era, y de que todo puede cambiar en segundos. Las viejas seguridades se han volatilizado, las certezas caen por su propio peso, lo que un día fue ya no tiene por qué seguir siendo.

Hay muchos motivos para el desánimo, pero este dramático final del Barça, tal y como dicen los expertos, compone la imagen perfecta y formidable, es decir, preñada por el miedo, de un tiempo destructivo en el que cualquier cosa es posible. El acabamiento de la gloria de una manera cruel, cabría decir, se parece demasiado a todo lo que nos pasa, a la nueva desorientación recién inaugurada, a la caída de mitos y dioses, cuyas estatuas pueblan ya las lindes del camino. Nadie discutirá lo que fueron, pero nadie sabe si podrán volver a levantarse, pues quizás el tiempo se ha cumplido y la historia pasa página con gran facilidad. Seas de un equipo ode otro, aunque en los shows de televisión se ha visto de todo, pues ya se sabe que el espectáculo debe continuar, la demolición de la otra noche producía una sensación extraña, una especie de incredulidad que es la incredulidad de nuestra época.

Fútbol es fútbol, pero en el extranjero siempre me han hablado más de los equipos de La Liga que de ninguna otra cosa. Y lo hacían como una celebración. Tengo la sensación de que la demolición que alcanza ya todas las estructuras del mundo que conocimos también ha sembrado de cascotes dorados las verdes praderas. El fin de ciclo de un equipo de fútbol, demolido sin misericordia, puede servir sin duda como la metáfora perfecta.