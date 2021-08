Dependencia y mortalidad

AYER nuestro periódico, EL CORREO GALELGO, se hacía eco como en los primeros siete meses del año fallecieron en Galicia algo más de 300 personas que estaban en lista de espera de la dependencia. Esperas que, desgraciadamente, no se materializan en ayudas y prestaciones para personas que han perdido toda o parte de su autononía funcional para realizar los actos ordinarios de la vida, desde levantarse y vestirse por sí mismos, asearse, comer, etc. La dependencia no solo afecta a las personas mayores. Ese cliché es erróneo. Puede afectarnos a todos en cualquier momento de nuestras vidas, desde el mismo nacimiento, piénsese un bebé que nace con una parálisis hasta cualquier accidente o enfermedad que hace que dependamos de un tercero.

Normalmente el peso ha sido de la familia. Absolutamente. Hace ya quince años que el gobierno de aquél entonces aprobó precisamente la conocida como ley de la dependencia con sus grados y niveles. Se le llamó el cuarto pilar del estado de derecho y conciliaba intereses públicos con intereses privados. De estos últimos, a nivel de empresa y gestión no ha habido mucho éxito y máxime si el dependiente o sus familias no tienen recursos para hacer frente a los mismos. Tampoco han prosperado las pólizas de seguro de dependencia. Y esta dependencia con sus grados y niveles abarca desde unas horas de atención o prestación a las continuada de 24 horas, desde centros de día a centros o residencias permanentes, desde prestaciones de rehabilitación de habitaciones, baños, cocinas etc., que se adaptan al dependiente y sus necesidades a actividades físicas de rehabilitación, fisioterapia, manutención, aseo, etc.

¿Por qué miles de españoles están pendientes mes tras mes, año tras año, de la resolución de sus expedientes de evaluación? Muy sencillo. Falta de interés, ausencia de voluntad política y carencia de recursos económicos y burocráticos. No vende la depenencia. No luce para los políticos estas prestaciones o ayudas salvo para la foto de turno y el titular de periódico. Porque más allá de ella, hay un ser humano, que depende para los actos de su vida total o parcialmente de la ayuda de otras personas. Porque depende de una madre, un padre, esposa o esposo, un hermano, hijo o hija, familiar, constantemente. Porque entre ellos se une y revive el nexo de la vida, de la consanguinidad, del amor fraterno y familiar que auxilia, socorre, ayuda, cuida al mayor.

Cuidar a una madre o padre que ya no sabe quién es, a un hijo con ELA, a un hijo con parálisis cerebral desde que nació, a un hijo o hija víctima de un accidente de tráfico y que se ha quedado tetrapléjico o en coma vegetativo, y podríamos seguir con muchos, muchísimos casos particulares que a todos nos vienen a la mente. Desde los cuidados a mayores, a personas con discapacidad, con enfermedades, con limitaciones y un largo etcétera tanto físico como psíquico. No hay los suficientes recursos. Y la gestión puede ser muy mejorable.