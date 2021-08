Deporte, inversión e industria

ALGUIEN ha preguntado, no sin cierta dosis de ironía o retranca, ¿cuántos nos cuesta cada una de las medallas conseguidas por los atletas españoles en Tokyo? La pregunta encierra en sí misma múltiples aristas, no sin un cierto desdén, a nuestro juicio, al tesón, el esfuerzo, renuncia y sacrificio de cada atleta. ¿Se puede medir la rentabilidad de un país por las medallas obtenidas? O acaso todo el deporte ha de analizarse hoy, prisioneros del dataismo y el big data conforme a inversiones y algoritmos? Que el deporte es un negocio quizá sea cierto, pero para algunos. Que la industria del deporte mueve miles de millones también, pero no todos los deportes. Como tampoco todo son medallas de oro, ni de plata o bronce que lauree el esfuerzo titánico de muchos durante muchos años. Aunque éstos parece que no interesan. Pronto salimos como en la vieja Roma a sus generales victoriosos a laurear y homenajear al que gana. El olvido para el resto. Aunque el esfuerzo y el sacrificio no haya sido precisamente menor.

Vienen al hilo estos interrogantes a propósito de algunos deportes, sobre todo el fútbol y en otro plano la fórmula uno y las cifras astronómicas que mueven y la entrada de fondos de inversión en ambos o en los canales oficiales y oficiosos a través de los cuáles se desarrollan. En España tras la noticia sobreexagerada y sobredimensionada sin creces de la marcha de uno de los mejores futbolistas de la historia y del presente, saltan a la luz en buena parte de sus aristas, los entramados económicos del fútbol, los clubes, la Liga, las Federaciones, los derechos audivisuales y un largo etcétera. Amén del endeudamiento multimillonario en algunos casos de algún club y el recuerdo de la más de veintena de concusos de acreedores que entre clubes de fútbol de priemera y segunda división (en plural) ha habido en los últimos años.

Más allá del tópico recurrente y sambenitiano de los negocios que se hacían o no en algunos palcos y la nómina de personajes del mundo económico, político, social, etcétera que han desfilado por palcos presidenciales y privados ayer y siempre, hoy y mañana, la industria del deporte es un target apetible para invertir. Sobre todo alguna. Aquella además, como los dos deportes o ámbitos reseñados antes, aunque algunos cuestionen que uno de los dos lo fuere, que suscitan unas expectativas y derechos audivisuales de una magnitud colosal y millonarias audiencias televisivas y en las redes.

A los fondos no les interesa todo deporte, sino algún deporte en particular. Deportes de masas, de ídolos, de fortísimos anclajes en lo mediático de un lado y en la rentabilidad inmediata y sobrevaloración de activos de otro. El hecho ahora mismo que un fondo de inversión británico esté interesado por poco más de un diez por ciento del capital de la Liga ha disparado todo tipo de conjeturas, rumores, pero en mayor medida intereses y visto las enormes distancias que hay entre unos clubes de fútbol y otros. Mas ¿se puede hablar que se corre el riesgo de mercantilizar el deporte o acaso éste ya está mercantilizado desde hace tiempo?