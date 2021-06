Al fin algo que celebrar. Pedro Sánchez se verá con Joe Biden la semana que viene en Bruselas, en el marco de la cumbre de la OTAN.

No ha habido hasta ahora ni siquiera un contacto telefónico, el presidente de EE. UU. no ha tenido a bien llamar al español, no le interesaba. Y tampoco el encuentro de Bruselas va a ser como para tirar cohetes: venía obligado, como vino obligado en tiempos de Zapatero que Bush le saludara también en las reuniones atlánticas, después de que el americano acumulara episodios que rozaban ya con la mala educación pero que el Departamento de Estado no podía aliviar porque Bush no perdonaba a ZP su desprecio público a la bandera de su país y que retirara unilateralmente las tropas españolas de Irak.

Son días frenéticos, porque las malas noticias han provocado un estado de excitación en el entorno presidencial que parece sacado del eslogan “deprisa deprisa”, con el que esperan producir tantas noticias que se olvidarán palabras malditas como Madrid, Marruecos, Junqueras o indultos. Con una fecha que preocupa a Moncloa, el 13 de octubre, cuandfo se celebra la primera vuelta de las primarias andaluzas.

Como las gane Susana Díaz la debilidad de Sánchez no la disimulará ni el encuentro con Biden, del que se puede apostar que Moncloa ofrecerá una versión magnificada y cruza dedos para que ayude Biden con unas palabras corteses hacia el presidente español.

También confía Moncloa en que la manifestación de Colón permita arremeter contra el Partido Popular presentándole como socio de Vox, por mucho que Casado insista en que no es Vox quien ha convocado y el PP no podía situarse al margen de un sentimiento generalizado de indignación por los indultos a los secesionistas catalanes.

El deprisa deprisa obliga a hacer horas extra en el Ministerio de Justicia para elaborar los decretos de indulto correspondientes a cada uno de los independentistas; el deprisa deprisa obliga también a buscar alguien que pueda intermediar ante el rey de Marruecos, pero es difícil que Mohamed VI se contente con nada que no sea que España acepte que el Sahara es marroquí; impensable, por no decir imposible.

Y el deprisa deprisa obliga a tomar decisiones respecto a Puigdemont, porque mientras esté en Bruselas poniendo a parir a Junqueras no preocupa, pero como los indultos supongan que se anula la orden internacional de extradición, o que los tribunales europeos no tomen en consideración sus presuntos delitos porque han indultado a quienes cometieron los mismos, mal asunto para Pedro Sánchez.

Y para todos los españoles, que llevan mucho tiempo esperando que Sánchez gobierne defendiendo las leyes y la Constitución, deje de dar prioridad a los malos –secesionistas, populistas– para garantizarse la permanencia en Moncloa, defienda urbi et orbi y en el Parlamento los intereses de todos en lugar de los propios, y los españoles recuperen la serenidad perdida, la confianza en el futuro y se sientan orgullosos de sus dirigentes.