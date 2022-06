LOS ingleses lo llaman “El Derecho a ser dejado en paz”. Creo que todos padecemos a diario el llamado “marketing telefónico”. Debe regularse de alguna manera o que el Gobierno establezca que los teléfonos que se usan para las llamadas indiscriminadas tengan una clave o aviso que en pantalla nos diga de qué se trata. Ya sé que en algunos casos sale un aviso en ese sentido, que te permite aceptar o no la llamada o bloquearla.

Esto está alcanzado tal grado de invasión de la intimidad que a veces cuesta ser educado. Las compañías telefónicas, las suministradoras eléctricas, presuntas o certeras ONGs con fines sociales o no llaman una y otra vez.

Además, en alguna de estas llamadas se requieren datos de tipo personal, económico, social o familiar. Es intolerable. Hace falta una Ley sobre marketing telefónico que le ponga freno. Me dirán que eso forma parte del lícito comercio, de la competencia comercial, de la ley de la oferta y hasta de la libertad de expresión, pero no me sirve. Porque invaden la intimidad y abusan de la buena fe.

Y ahora, ya no basta el teléfono, el correo electrónico y WhatsApp ya son otro canal insoportable. Muchas de estas llamadas las hacen empresas operadoras que sirven a distintas empresas desde una misma central, por lo general fuera de España. Claro que todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida, pero los demás no tenemos por qué soportar este asalto continuado. Y eso no es lo peor, es que también es una vía para cometer fraudes diversos, abusando de la buena fe de las gentes.

El teléfono móvil o el tradicional, no pueden convertirse en instrumentos de acoso y tortura de los ciudadanos. Además, en ocasiones se manejan datos absolutamente privados, lo que vulnera la ley de protección de datos. ¿Por qué me tienen que llamar si ven mi teléfono y dirección en una guía? ¿Suprimimos las guías? Claro que no porque cumplen una función orientadora para el usuario en general. Pero este descontrol y este abuso no pueden seguir.

No creo que sea tan difícil regular este tipo de marketing,

precisamente con ayuda de la propia tecnología. Porque ya

está bien.