¿Derogar o reformar?

LA ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido durante las últimas semanas en la necesidad de derogar la reforma laboral, aunque, a decir verdad, esto no es algo nuevo, además de que es un mantra no solo repetido por ella, sino también por sus socios de Gobierno, incluido el presidente del Gobierno. Con todo, existen fuertes discrepancias entre PSOE y Podemos, debido al papel que debe jugar (o no) la vicepresidenta Nadia Calviño.

Con todo, desafortunadamente el debate, como es costumbre en nuestro país, se está centrando en el uso partidista del BOE en vez de practicar la política del acuerdo y del consenso para establecer una regulación laboral pensada en el futuro que integre a distintos partidos políticos, sindicatos y patronal.

Esto es algo relevante ya que si queremos un mercado laboral que funcione como deseamos que lo haga, es esencial que los agentes políticos y económicos estén de acuerdo, o de lo contrario buscarán subterfugios para evitar aplicar aquellas normas que menos les convenga.

Lo que no parece razonable es legislar a la contra, sin tener clara una propuesta que de verdad resuelva los muchos problemas que tiene el mercado laboral. Se incide mucho, por ejemplo, en lo lesiva que fue la reforma laboral aprobada por el ejecutivo presidido por Mariano Rajoy por tres motivos principales: la prevalencia del convenio de empresa, el descuelgue salarial y la limitación de la ultraactividad a un año. Sin embargo, su efecto se ha difuminado a lo largo del tiempo.

Las nuevas unidades de negociación aumentaron notablemente en 2013 con respecto a años anteriores, y de los 610 de ese año hemos pasado a los 405 de 2019. Por otro lado, el descuelgue salarial, es decir, la inaplicación de los convenios debido a causas económicas que la justifiquen se ha reducido en más de un 50% desde que se tienen datos (en 2013 fueron 2.512 y en 2019 1.044). Por último, casi el 70% de los convenios mantienen la prórroga automática hasta que se acuerde otro, porcentaje que no ha parado de crecer en los últimos años, mientras que el 25% aplican la citada limitación de la prórroga a un año.

Está claro que volver a lo que teníamos antes de 2012 no es lo adecuado. La temporalidad del mercado laboral viene de viejo. En el último trimestre de 2007 era del 30,8%, a finales de 2011 del 24,8% (durante la crisis se destruyó, principalmente, empleo temporal), y en 2019 del 26,1%. Las altas tasas de desempleo juvenil también han sido constantes, aunque es cierto que se incrementaron considerablemente durante la Gran Recesión (llegó a ser del 56,92% a comienzos de 2013).

En definitiva, en vez de hablar de derogación para volver a lo que ya funcionaba mal en el pasado, toca hablar de reformar para abordar los retos que tenemos por delante: acabar con la dualidad y la precariedad laboral, que afectan en especial a los más jóvenes.