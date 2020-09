Desasosiegos

EN ciertas determinadas épocas, a lo largo del tiempo, nuestra sociedad ha presentado síntomas de desasosiego, de vacío, agudizando los miedos y temores. Muchas personas sienten que nada les llena, careciendo su vida de sentido añorando una plenitud. En la década de los sesenta estos síntomas llevaron a muchos jóvenes a integrarse en el movimiento hippy y también a buscar en filosofías y religiones orientales lo que no encontraban en Occidente.

En los últimos años algunos agentes exteriores, como la crisis económica y ahora la pandemia del covid-19 agudizan los momentos de zozobra y los sentimientos de inseguridad afloran en muchas personas. De nuevo se recurre con avidez a la filosofía zen, al yoga, al taoísmo o al budismo y en la medida que encuentren lo que buscaban se pueden consideran fructíferas esas búsquedas.

En España tenemos también herramientas maravillosas para luchar contra el desasosiego con el que vivimos, especialmente podemos acudir a cualquiera de los tres grandes místicos del siglo XVI, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y San Ignacio de Loyola.

Una compañía de teatro ha puesto en marcha el proyecto Alma y Palabra, con gran éxito en el Festival de Almagro, cuyo objetivo es acercar los versos de San Juan de la Cruz y sus experiencias vitales a los espectadores, para mostrar que el camino hacia el sosiego existe y es tangible y solo depende de uno mismo encontrarlo.

En el mundo que vivimos en que domina el tanto tienes tanto eres los versos de san Juan nos dicen, envolviéndonos, que lo importante no es lo que tienes sino la capacidad de ser lo que somos. En la medida que avanzamos en ese camino interior vamos recuperando nuestra auténtica libertad que nos abre a los demás.

Lluis Homar, uno de los autores que dramatizan los versos de San Juan en la versión teatral, dice que uno de los mejores hallazgos de ese viaje con San Juan es que eso que éstas buscando, también te ésta buscando a ti y eso te abre a otra dimensión y a un lugar esperanzador. La representación de la obra ésta acompañada al piano por la música de la composición de Mompou, música callada, música de pocas notas y muchos silencios que sintonizan con la poesía de San Juan de la Cruz.

Albert Camus sintonizaba con San Juan de la Cruz cuando decía: “En medio del odio descubrí que había, dentro de mí, una sonrisa invencible. En medio del caos descubrí que había, dentro de mí, una calma invencible. Me di cuenta de que, a pesar de todo, en medio del invierno había, dentro de mí, un verano invencible. Y eso me hace feliz. Porque esto dice que no le importa lo duro que el mundo empuje contra mí; en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta”.