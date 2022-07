NO se encuentra la izquierda en su mejor momento, ha iniciado un descenso hacia los infiernos que no se sabe si tendrá remontada, considerando el descenso a los infiernos la pérdida de poder. Ya comentamos en su momento que Pedro Sánchez no quiere presentarse a las elecciones porque sabe que tiene muchas probabilidades de perderlas, y que anda ojo avizor para ver si surge la posibilidad de ocupar un cargo internacional de prestigio que justifique que renuncie a ser nuevamente candidato a La Moncloa.

En su entorno no dan credibilidad a esa historia, aunque sería insólito que lo reconociera; de la misma manera que sería insólito que un presidente de Gobierno, cualquiera, anunciara que tiene previsto hacer cambios en su Ejecutivo porque no está contento con algunos de sus ministros, o dijera que tiene en mente un adelanto electoral.

Hoy, Pedro Sánchez confía su futuro a esa posibilidad de que se le ofrezca un cargo de renombre internacional ... o que Yolanda Díaz desmiente a Alfonso Guerra, que la calificó como “un bluff” y se convierta en una estrella política. O más que en una estrella, que ya lo es porque ha dedicado mucho tiempo a cuidar su imagen, a que se convierta en una figura política, con un programa atractivo y bien estructurado, y un equipo sólido.

Caló pronto a Podemos, partido que utilizó para promocionarse pero del que se alejó en cuanto Iglesias la designó vicepresidenta; y ha presentado su plataforma, Sumar, curándose en salud y pidiendo a los dirigentes políticos de Podemos, Izquierda Unida y otras formaciones con la que ha establecido contacto en estos meses, que no acudieran a la presentación, porque quería dar protagonismo a la población civil.

Además de Yolanda Díaz, también Pedro Sánchez ha asumido hace tiempo el declive de Podemos, y se advierte a la legua que es Yolanda Díaz su apuesta de futuro. Aunque no descuida la formación de Belarra y Montero y cuando parece que ha tensionado demasiado la cuerda se apresura a aparecer públicamente junto a alguna de las dos ministras ... o de las dos juntas. Sánchez es consciente de que si se presenta a las elecciones la única posibilidad de gobernar es repetir una coalición con la extrema izquierda. Pero no tiene fácil mantenerse en Moncloa.