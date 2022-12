“Deseños neoyorquinos” con la Banda Municipal dirigida por David Fiuza Souto

Concierto de la Banda Municipal con su titular David Fiuza Souto en el Auditorio de Galicia. 20´00 h.- y con un programa que responde al reclamo de “Deseños neoyorquinos”, que en su encabezado, se anuncia de forma meridiana: “Onde o río Hudson se funde co Océano Atlántico, sentimos a arquitectura sonora dos deseños neoyorquinos. Observamos o “Skyline” que debuxan os rañaceos, co barullo urbano de Times Square, e seducidos pola estética da cidade (neo)gótica (Gothan). Atracamos o barco na illa de Hudson, Manhattan, comenzando a deleite urbanístico na tranquilidade de Central Park, coa música do jazz, no barrio Harlem, a alegre avenida de Broadway, e a colosal impresión d Rockefeller Building.”. Obras para la tarde de Johann de Meij y del parisino Serge Lancen.

Djuna Barnes, tan apegada a la “Big Appel”, recordaría los “té danzantes” que se daban en los hoteles a comienzos del siglo XX, con sus auténticos fanáticos de la danza, que podían acompasar los ávidos pies novicios, en casi todas las partes en las que se ofrecían clases por la tarde, con la esperanza de un público que repitiese al anochecer mientras que avispados promotores, azuzaban a profesionales para bailar con los clientes sin pareja, hábiles aficionados cuyo talento se sentía seguros de poder emular. La falta de bailes con los que alimentar aquellas pasiones, creó un “boom” en el mercado de instructores de coreografía. Cuando el “turkey trot”, pasó de moda a favor de pasos más dignos, surgieron una docena de bailes para remplazarlo, y las inteligentes creaciones de Vernon Castle, se esperaban con impaciencia y se imitaban con toda puntualidad. Detalles como el de Miss Djuna Barnes, salpican la cotidianeidad de un cuidad ansiosa e insaciable.

Para abrir boca en esta sesión, un maestro familiar para nuestra Banda Municipal, Johan de Meij, que para el programa, nos dejará la “Symphony nº 2 (The Big Apple)”, en sus tres tiempos: “Skyline”, “Times Square Cadenza” y “Gotham”, un maestro con formación en La Haya, en donde estudió trombón y dirección de orquesta, destacando pronto por sus trabajos para banda o transcripciones ingeniosas de trabajos para el cine. Su primera sinfonía “The Lord of the Rings”- pinceladas wagnerianas, pronto recibió un reconocimiento absoluto entre el gran público. Una composición realizada entre los años 1984/8, tendrá similar continuidad en lo estilístico con “Loch Ness- A Scottish Fantasy”, en sus cinco tiempos para servir de puente a “Aquarium”, del año siguiente. “The Lord of the Rings”, fue merecedora del prestigioso galardón “Sudler Composition Prize”, lo que le permitió acceder a importantes registros discográficos. No será difícil imaginar a este compositor como un dotado instrumentista en el manejo de trombón o derivados en esas exigencias de dominio, labor que supo perfeccionar mientras lucía pertrechos en orquestas y ensembles de su natal Holanda. Recordaba los reproches recibidos de continuo cuando dio a conocer “”The Lord of de the Rings”, obra que ya tiene unos años a cuestas, precisamente por su formato para banda, pero terminaría justificándolo ya que las bandas, precisaban este tipo de repertorios y la actualidad vino a confirmarlo.

Prueba fiable de resistencia, habían sido sus comienzos como bombardino en la”Amsterdam Police Band”, su primer trabajo como músico profesional. En la dimensión de arreglista, venía de probar con abundantes piezas como un “vals” de Dmtri Shostakovich; musicales en la línea de Chess” o “Tintín”, que se mantienen en agenda. En su imaginario, destacan compositores como Sergei Prokofiev, Igor Stravinski, Gustav Holst, Piotr Illich Tchaikovski, John Williams, Aaron Copland o Jan Van der Roost. Influencias perfectamente asumidas que van dejado huella a lo largo de su carrera y al estilo de obras que nos sigue ofreciendo temporada a temporada. Compositor pues, valorado, y que cotidianamente nos deja ejemplos como esta Sinfonía The Big Appel” a tono con el programa que escucharemos.

Serge Lancen (1922 2005), fue un compositor parisino que tuvo la fortuna de estudiar con maestros como Marguerite Long, Rose Lejour o Lazare Levy, en piano, antes de ampliar con Noël Gallon, Henry Busser y Tony Aubin, en armonía, contrapunto y composición. En 1950, había recibido el prestigioso “Prix de Rome”, por la “Cantata Bettina” y su carrera, con más de 200 obras, está jalonada por creaciones de los géneros más diversos, desde el sinfonismo a la música de cámara y en especial en los compromisos para banda, que compartirá con Désiré Dondeyne, que dejará resultados como la obra que podremos escuchar, obra de 1963 y titulada “Manhattan Symphony”, que se desarrolla en cinco tiempos: “Arrivé a Manhattan”, “Le Central Park”, Harlem”, “Broadway” y para completar, “Rockefeller Building”, encaramándose a las alturas en su poderío sonoro. El estilo de este compositor, se mantiene en las cercanías de su propia tradición francesa, dentro de la consecución de un cuidado equilibrio, característico de la primera mitad del siglo veinte, y con aspectos que le acercan al “Group de Les Six”, bastante heterogéneo de por sí, y que en lo relativo a su vanguardismo no resulta tan rompedor como en un principio pudo presumirse, sin que por ello, suponga en menor perjuicio para los resultados artísticos de cada uno de ellos. Obras destacadas para banda de Serge Lancen y en aquellos años, fueron “Charlot”, “En route pour Monte-Carlo”, que en los noventa repetirá con “Little Symphony” o “Copacabana”