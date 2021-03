¿Desmontando a Harry?

EN EL ASUNTO de la entrevista con Oprah de los duques de Sussex se dibuja gran parte de la peligrosa potencia la globalidad mediática. También, en ese contexto, se confunde y se mezcla lo importante y lo accesorio, como si de un guiso se tratara. Hay temas de enjundia, relevantes y graves, como las menciones en torno al racismo, y otras más frívolas o más estratégicas. Para el ciudadano contemporáneo es muy difícil separar todos esos ingredientes mediáticos. El vídeo se sirve frío, simplemente. Y luego se consume. Difícil comprender la receta que se esconde tras el cocinado, y difícil, también, aventurar su digestión. Pero nada sucede por casualidad. La entrevista pudo verse ya en España (Antena 3). Lo que demuestra que estamos ante asuntos globales que generan su oleada de morbo, por tratarse de personajes muy principales. La familia real inglesa está acostumbrada al vértigo mediático. El hecho de que sus vidas, hasta donde se puede, sean objeto de escrutinio no es una rareza, y no lo es tampoco por lo que se refiere a otras monarquías occidentales.

Pero es cierto que, salvo excepciones contadas, esa relación de los ‘Royals’ con los medios, especialmente con la televisión, no ha resultado a menudo muy positiva. Lo cual ha derivado, creo, en una progresiva cerrazón, en aras de la protección de esa real intimidad. Eso es lo que salta por los aires con la entrevista de los Sussex, que algunos consideran un torpedo en toda la línea de flotación de Buckingham. ¿Por qué? ¿Un asunto personal? Difícil saberlo. Desde el punto de vista periodístico, quizás no haya nada que objetar. Oprah, que tiene largo recorrido en estos menesteres, logra un escenario idílico para que se ponga de manifiesto lo que sin duda considera una revelación importante. Pero muchos no han comprado la idea, empezando, según las encuestas, por muchos británicos, que ven en la pareja un alejamiento estratégico, una huida dañina para la corona. Más dañina, claro, tras esta entrevista. Lo que ha generado esta conversación, ya globalizada, no es tanto un daño a Isabel II, que nunca parece afectada, sino un debate sobre quién es más víctima, o quién es más culpable. Lo que supone un relato no exento de drama, como los buenos relatos de ficción. La indefinición sobre la bondad o la maldad de los protagonistas aporta morbo y, por tanto, más audiencia.

Algunos expertos creen que, justo en plena crisis del ‘brexit’, quizás una de las mayores aberraciones políticas contemporáneas, el asunto de los Sussex implica de pronto una incómoda mirada retrospectiva al pasado colonial. A pesar de que esa nostalgia del imperio, real o metafórica, haya pesado mucho, dicen también, en la separación de Europa: el Reino Unido quiere volver a contar en solitario en el concierto internacional, regresar, de alguna forma, a tiempos de mayor gloria.

A nada de eso ayuda la entrevista a los Sussex, pero son muchos los analistas que ven en las palabas de Meghan y Enrique más bien un tema puramente familiar, un desencuentro doméstico, aunque, claro está, con repercusiones muy superiores a las de una familia normal. En realidad, nadie cree que el efecto vaya más allá de las incomodidades que supuso ‘The Crown’ (hubo quejas sobre el tratamiento de la última temporada), o de las refriegas habituales con los tabloides, que han hecho de todo esto un género periodístico. Seguramente bastante lucrativo.